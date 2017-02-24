Çanakkale’de Narkotim Projesi Hayata Geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalara ek olarak geliştirilen ve uyuşturucunun...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalara ek olarak geliştirilen ve uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde Narkotim Projesi" 21 Ocak'ta faaliyete geçirildi.

Narkotim projesi ile uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliğini önlemek üzere polisiye tedbirlere ilave olarak narkotik polisinin sokaktaki etkinliğini arttırmak, uyuşturucu sorununa lokal düzeyde çözüm yolları üretmek, toplumun her katmanıyla işbirliği içinde sosyal bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek hedeflendiği belirtildi.

Projeyle okul ve eğitim alanlarının önü ve çevresi, öğrenci ve gençlerin yaşam alanları, suçun odağı haline gelen bölge, mahalle ve sokakta uyuşturucu ve zararlı maddelerin satışının engellenerek kalıcı ve etkin çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor.

Narkotimler, Psikolog ve Sosyologların yanı sıra Belediyeler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Mahalle Muhtarlarıyla mahalle ve sokakta sözü geçen kanaat önderlerinden de destek alacak. 21.01.2017 tarihinde faaliyete geçen "Narkotim" projesi kapsamında ilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde konusu ile ilgili olarak 24 olay tespit edildi. Tespit edilen olaylar neticesinde 18,85gram sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, 11,84gram toz esrar, 16 adet ecstasy hap, 1,34gram kubar esrar, 2 adet yeşil reçeteye tabi xanax haplar ele geçirildi. 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotim Projesi kapsamında ilde yürürlüğe konulan "Narkotim Polisi" tarafından uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucunun sokak düzeyine ulaşılabilirliğini önleme çalışmaları en üst düzeyde devam ediyor.