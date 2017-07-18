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Çanakkale’de Sel Felaketi

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Çanakkale’de Sel Felaketi
Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde sel felaketi yaşandı. Çanakkale Boğazını aydınlatan şimşekler İHA kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Etkili olan sağanak yağıştan en çok Gökçebayır köyü etkilendi. Köyde yaşanan sel felaketi nedeniyle 3 ev zarar görürken köy ilkokulunun ve çok sayıda evin duvarları yıkıldı. Yaşanan şiddetli sağanağın ardından oluşan sel sularının köy yollarına taşıdığı molozlar kepçe ve greyder aracılığıyla yol üzerinden kaldırıldı. Öte yandan sel felaketinin ardından bölgeye gelen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri köyde zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililer sabah yapılacak detaylı incelemenin ardından hasar tespitlerinin netleşeceğini kaydetti.

'Mahsur kalan yaşlı kadını komşusu kurtarmış'

Gökçebayır köyü muhtarı Mustafa Kemal Canbeden, " Gündüz hava biraz patladı, çatladı. Akşam saatlerinde hafif başlayan bir yağmur. Arkasından dolu ve daha şiddetli rüzgarla birlikte şiddetini arttırarak yüksek miktarda yağmur düştü. Bu yağmur bir kaç tane evimizin kol duvarlarını yıktı. Gördüğünüz gibi evin içerisini su basmış. İçerisinde yaşlı bir kadın vardı. Komşusu tarafından kurtarılmış. Allah başka keder vermesin. Önemli olan can ve mal kaybımız yok. Sadece bir kaç tane evimizin kol duvarlarını bir araba depoda mahsur kalmış. Her taraf perişan vaziyette. Şuanda bir ön hasar tespiti yapılmadı. Yarın gündüz gözüyle arazilerimizde bu hasar kaybının daha büyük olacağını düşünüyorum. Zeytinlerimizde olsun bağ ve bahçelerimizde olsun insanların yemek için diktikleri çok şeyin hepsinin ben gittiğine inanıyorum. Domates, sebze, meyve bahçeleri, bunların hepsi çok büyük zarar görmüş durumda. 2 tane ana yolumuz kapanmıştı biz onları kendimiz açtık. Köy içerisinden yıkılmalardan dolayı kapanan yolları da açtık. Şuanda acil olarak geçilmesi gereken yerlerde kapalı yerimiz kalmadı" diye konuştu.

'Perişanız'

Selden zarar gören bir evin içerisinde mahsur kalan yakını kurtaran Erkan Akbaydoğan ise, " Felakete uğradık. 37 yaşındayım böyle yağmur ve felaket görmedim. Ev gördüğünüz gibi darmadağın. Su bastı. Perişanız. Yengemi zor kurtardım, suyun içinde kalmıştı. Her yer havuz ve göl gibiydi. Perişanız" dedi.

Diğer yandan şiddetli sağanak yağış nedeniyle oluşan şimşekler Çanakkale Boğazı üzerinde oluşturduğu görüntüler İHA kameraları tarafından kaydedildi.

Çanakkale’de Sel Felaketi

Çanakkale’de Sel Felaketi

Çanakkale’de Sel Felaketi

Çanakkale’de Sel Felaketi

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