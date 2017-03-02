Çanakkale’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 ZG 711 plakalı Mahir Binzet idaresindeki araç, Çanakkale-İzmir kara yolunun Yenimahalle mevkiinde kontrolden çıktı. Araç, yolun ortasındaki refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yol kenarındaki tarlaya düşerek hurdaya dönen aracın sürücüsü Mahir Binzet yaralandı. İsmi henüz öğrenilemeyen diğer kişi ise hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bir çocuk bulunduğunu belirtmesi üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı tarama yaptı. Sürücünün belirttiği çocuk bulunamadı. Sürücü Mahir Binzet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.