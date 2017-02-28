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Çanakkale’de Ürolojik Laparoskopi Eğitiminde 2. Etap

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Çanakkale’de Ürolojik Laparoskopi Eğitiminde 2. Etap
Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çanakkale Devlet Hastanesinde ilki kasım ayında gerçekleştirilen "Birebir Ürolojik Laparoskopi...

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çanakkale Devlet Hastanesinde ilki kasım ayında gerçekleştirilen "Birebir Ürolojik Laparoskopi Eğitim" toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

Hastane Yöneticisi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in koordinatörlüğünde yapılan laparoskopik nefrektomi vakası ile ürolojik laparoskopi eğitimi 2. seansı, Çanakkale Devlet Hastanesi ameliyathanesinde tamamlandı. Katılımcılar birebir canlı ürolojik laparoskopi eğitiminin son derece olumlu geçtiğini dile getirdiler.

Eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreter Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, "Gerçekleştirilen sürekli eğitimlerle hekimlerin bilgi ve yeteneklerinin arttırılmasının yanı sıra eğitimlerin amacına ulaşmasında, verilen bilgilerin kısa zaman içinde uygulanabilir olması büyük önem arz etmektedir" dedi.

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