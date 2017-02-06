Çanakkale’deki Deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor. Bölgede çalışmalar sürerken, bir yandan da evleri yıkılan vatandaşlar için aş evi ve çadırkent kuruldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar yakınlarında saat 06.51'de yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem Yukarı, Ahmetçe, Çam, Babakale, Koyunevi, Gülpınar, Kızılkeçili, Tuzla, Balabanlı, Bademli köylerindeki evlerde hasara neden olmuş, aynı bölgede 13.58'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Çok sayıda artçı sarsıntının da yaşandığı bölgede, vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Çok sayıda evin hasar gördüğü Yukarı köyde, güvenlik nedeniyle vatandaşların evlerine girmelerine izin verilmiyor. Dışarıda bekleyen vatandaşlar için köy ilkokulunun bahçesine aş evi, futbol sahasına ise çadır kent kuruldu.

Balıkesir'den Kızılay ekiplerinin, 5 adet 105 metrekare, 3 adet 63 metrekare çadır, 50 adet barınma çadırı 200 battaniye ve 200 yatak desteği bölgeye ulaştı. Bursa'dan AFAD ekipleri çadır ve battaniye yardımlarıyla yola çıktı. Balıkesir AFAD ekipleri, 70 çadır, 352 battaniye 10 arama kurtarma personeliyle çalışma başlattı.

Çanakkale İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bölgede hem arama kurtarma ve enkaz çalışması yaptı, hem de vatandaşların günlük ihtiyaçlarını sağladı. Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Can Aksoy, gün boyunca çalışmaları Yukarıköy'den takip etti.

Çanakkale AFAD ve UMKE ekipleri de hem Yukarı köyde hem de hasar gören diğer köylerde çalışma yapıyor. Ayvacık Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaşamsal ihtiyaçları için 11 köyde çalışma yaptı.

170 haneli Yukarı köyde yaşayan yaklaşık 800 kişi, geceyi kurulan çadırlarda geçirecek.