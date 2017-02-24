Çanakkale’deki Fetö Operasyonu

Çanakkale'de yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Biga Belediye Başkanı ve Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü M.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.Ö., yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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