Çanakkale’den Günümüze Asırlık Gelenek: "40 Hatim"

Tokat'ın Zile ilçesinde 1 asır önce savaşa giden askerlerin ardından okunmaya başlayan "40 Hatim" günümüzde de yaşatılmaya devam ediliyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde 1 asır önce savaşa giden askerlerin ardından okunmaya başlayan "40 Hatim" günümüzde de yaşatılmaya devam ediliyor.

Zile ilçesinde geleneksel olarak her yıl okunan Hatmi Şerif bu yıl 31 Ekim'de başladı. Sabah namazına müteakip olarak Ulu Cami'nde gerçekleştirilen Hatmi Şerif'in son gününe Tokat Valisi Ömer Toraman, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İl Müftüsü Ahmet Erdem ile birlikte çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Hatimin tamamlanması sonrasında cami cemaatine seslenen Tokat Müftüsü Ahmet Erdem, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasıyla birlikte yaşanmaya başlayan olaylara atıfta bulunarak, edilen duaların Kudüste yaşayan Müslümanlar için de kabul edilmesini diledi. Erdem,"Bugün kanayan bir yara var mı kardeşlerim? İşte o kanayan yara varsa, bir yerde kanayan yara varsa, bir yerde ağlayan varsa bizim de canımız yanıyor, biz de ağlıyoruz, biz de üzülüyoruz. Kudüs için hep birlikte dua edeceğiz. Çünkü ora bizim gözbebeğimizdir. Ora İslam Alemi'nin gözbebeğidir. Orası bütün insanlığın barışının simgesidir" dedi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ise 1 asırı geçkin olarak kentte sürdürülüyor olan 40 Hatim'in Zile'ye özel ve aralıksız olarak günümüze kadar ulaşan bir kültür mirası olduğuna dikkat çekti. Başkan Vidinel,"Çanakkale Savaşı'nda ilçemizden büyükler gençler cepheye gidiyor. En son onbeşliler olarak ifade ettiğimiz, 14, 15, 16 yaşlarındaki gençler de gittikten sonra ilçemizdeki bayanlar biz ne yapabiliriz diye kendi aralarında görüşüp biz de hatim okuyalım diyorlar. Her gün bir camide bir araya geliyorlar ve cephedeki kardeşlerimiz için, çocukları için, babaları için hatim okuyorlar. Sonuçta cepheye gidenlerin 4'te 1'i ilçemize anca dönüyor. Bu gelenek erkekler tarafından sürdürülmeye devam ediliyor" diye konuştu.

40 Hatim'in başlatan ecdadın torunlarından birisi olan Ahmet Divriklioğlu 1965 yılında 95 yaşındayken hayatını kaybeden babannesinin kendisine Sivas sınırına kadar gelen Rus askerlerinin kendi aralarında çıkan sosyal bir problemden dolayı geri çekildiğini bunu da ettikleri duaya bağladıklarını ifade ettiğini söyledi. Selahattin Özdemir de kendisini bildi bileli bu adetin ilçede devam ettiğini söyledi.

40 Hatim etkinliği Zile Belediyesi Mehter Takımı tarafından yapılan gösteri sonrasında erdi.