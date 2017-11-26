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Çanakkaleli Umreciler Dualarla Karşılandı

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Çanakkaleli Umreciler Dualarla Karşılandı
AK Parti Çanakkale sosyal sorumluluk projesi kapsamında umreye gönderilen 25 kişi, Lapseki iskelesinde dualarla karşılandı.

AK Parti Çanakkale sosyal sorumluluk projesi kapsamında umreye gönderilen 25 kişi, Lapseki iskelesinde dualarla karşılandı. Umreden dönen kafile, kendilerini karşılayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a teşekkür etti.

Çanakkale Merkez, Lapseki ve Biga ilçelerinde yaşayan Roman vatandaşlardan oluşan 25 kişilik kafile, Umreden döndü. Kafileyi Lapseki iskelesinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız ve umreye giden vatandaşların aileleri dualarla karşıladı. Araçtan gözyaşlarıyla inen kafiledekiler, Turan'a teşekkür etti. Burada konuşan Bülent Turan, "Bugün çok anlamlı bir karşılama için Lapseki meydanındayız. Biga'dan, Lapseki'den ve Çanakkale'den roman kardeşlerimizin Umreye gidip sağ salim dönmelerini karşılamak için buradayız. Allah Umre'nizi kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin. Hamdolsun Çanakkale, Biga ve Lapseki'den 25 kardeşimizi, büyüğümüzü umreye gönderme imkanı bulduk. Bu kardeşlerimizin büyük çoğunluğu hanımefendi, 6'sı erkek. Orada biz bu ülkenin milliğine, birliğine dua ettiğinizi biliyoruz. Orada biz Cumhurbaşkanımızın sağlığına ve sıhhatine dua ettiğinizi biliyoruz. Bu ülkenin bayrağı yere inmesin diye dua ettiğinizi biliyoruz. Allah şahsınıza ve milletimize olan dualarınız kabul etsin. Kim ne derse desin kim ne yaparsa yapsın bu ülkenin 80 milyon kardeşliği baki olacak. Romanı ile Kürdü, Lazı, Çerkeziyle biz Türk milletiyiz ve bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Umreden gelen kardeşlerimizin hurmasını ve zemzemini inşallah Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

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