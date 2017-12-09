Çanakkale’nin Biyolojik Çeşitliliği Envanteri Ortaya Çıkarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen...

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen "Çanakkale İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" çalıştayı gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştaya, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy katıldı.

Açılış konuşmaları ile devam eden çalıştay da ilk olarak Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Türkiye'nin biyoçeşitliliğini bilmenin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de bütün illerin biyolojik çeşitlilik envanterinin hazırlanması için 2013 yılında çalışmalara başladık. 81 ilde bu çalışmalar üniversiteler ile yaptığımız protokoller çerçevesinde yapılıyor. Çanakkale de bu illerimizden biri ve en önemlilerinden. Türkiye'de 21 ilde "Biyolojik Çeşitlilik Envanteri" tamamlandı. Bu bağlamada çalışmalarından dolayı da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. Bulut, konuşmasında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

ÇOMÜ Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz, Biyoloji Bölümünün Çanakkale ilinin her türlü envanterini çıkarabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, projenin Türkiye'de örnek gösterilebilecek ikinci proje olduğunun altını çizdi.

Çanakkale gibi bir ilin biyolojik çeşitliliğinin envanterini çıkarmanın zor bir iş olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, bu çalışmada yer alarak ÇOMÜ'nün adının birçok platformda duyurulmasını sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mimarlık ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Genç, Çanakkale İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tosunoğlu ise proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, proje ile Çanakkale'deki biyolojik zenginlikleri ve bu zenginliklerin nasıl korunması gerektiğini ortaya koymak için çalıştıklarını söyledi.

Çalıştay, Çanakkale "deki biyolojik zenginliklerin neler olduğunun anlatıldığı sunumlarla sona erdi.