Çanakkale’ye 288 Farklı Yatırım

Ekonomi Bakanlığı 2002-2016 dönemi Çanakkale ili yatırım teşvik ve ihracat rakamlarını açıkladı.

Ekonomi Bakanlığı 2002-2016 dönemi Çanakkale ili yatırım teşvik ve ihracat rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada 288 farklı yatırımın Bakanlık tarafından desteklendiği belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. 6,6 Milyar TL yatırım gerçekleştiğini söyleyen Turan, "Yatırımlar doğrultusunda 10.553 kişilik istihdam oluşturuldu. Son 3 yılda Çanakkale'mizdeki firmalara 2,9 Milyon TL ihracat desteği sağlandı. Her anlamda ilimize Bakanlıklarımız aracılığıyla yatırımlara devam ediyoruz. Sanayi anlamında geçmiş dönemlerden günümüze ilimizde büyük gelişmeler yaşandı. İhracat yapan firma sayımız 73'e yükseldi" dedi.

Yapılan ihracatlar doğrultusunda Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlandığını belirten Turan, "Bölgesel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz için ciddi yatırımlar yapıldı. Desteklenen yatırımlar doğrultusunda ihracat yapılan ülke sayısında da artış oldu. Çanakkale'mizden 79 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Ülke ekonomimizin gelişmesinin yanı sıra aynı zamanda esnafımıza, sanayicimize de yapılan ihracatlar gelir kaynağı oldu. Açıklanan rakamlar Çanakkale'mizin her alanda marka bir kent olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.