Canan Karatay: “Erkeklerin Ömrü Kadınlardan Daha Kısa Oluyor”

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, erkeklerin ömrünün kadınlara göre daha kısa olduğunu söyledi.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, erkeklerin ömrünün kadınlara göre daha kısa olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen "Kendine iyi bak" projesi kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Beden ve Ruh Sağlığı" konulu söyleşide Karatay, sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle erkeklerin kadınlara göre kendisine daha iyi bakması gerektiğini belirten Karatay, "Burada X ve Y erkek kromozomunu görüyorsunuz. Burada da bunu görüyoruz. Erkeklerde X ve Y kromozomu var biliyorsunuz. Y kromozomuna bakar mısınız bir bacağı eksik. Yani bir bacağın kökten itibaren telomeri eksik. O sebeple erkeklerin ömrü kadınlardan daha kısa oluyor. Onun için kendinize iyi bakacaksınız. Erkek milletine söylüyorum. Sizin bir telomeriniz zaten baştan eksik, doğuştan eksik. Bir de trans yağlara dikkat edin, fabrikalarda üretilen yağlara. İşte esas hastalık sebebi bunlardır. Kesinlikle yağsız hayat mümkün değildir" dedi.

"Bizim temel ihtiyacımız yağ"

Vücudun yağlara çok ihtiyacı olduğunu aktaran Karatay, "Karbonhidrata hiç ihtiyacımız yok. Temel ihtiyacımız yağ. Şimdi kötü yağlar olarak, zararlı yağlar, iyi yağlar kötü yağlar dedik. Doğada 30 türlü yağ var. Bunlar bozulmamış işlenmemiş olduğu zaman sağlıklıdır. Yalnız iki türlü yağ hastalık sebebidir. Bunlardan biri trigliseritler. Trigliseritleri yükselten yağlar, şekerler, karbonhidratlar, baklavalar, börekler, makarnalar falan. Onun için Canan Karatay "Şeker, en tatlı zehirdir" diyor. Trigliseritler en büyük hastalık sebebidir. Bu biliniyor artık. Birde trans yağlar var. Trans yağlar da doğal olman yağlardır. Doğal olmayan sıvı yağlar. Bunlar vücudumuzda değil, hayvan vücudunda değil, fabrikalarda üretilen her türlü fabrikasyon olan gıdalarda, pakete konmuş gıdalarda oluşan suni yağlardır. İşte hastalık sebebi bunlardır" ifadelerini kullandı.