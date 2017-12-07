Canavar Hortladı

Günlük yaşamda “pahalılık” olarak nitelendirilen enflasyon canavarı adeta hortlayarak yüzde 13’ler düzeyine ulaştı.

Hükümetin açıkladığı programlara, alındığı belirtilen önlemlere karşın enflasyon canavarı yıllık yüzde 12.98’e yükselerek 14 yılın zirvesine yerleşti. Enflasyon canavarının hortlaması başta milyonlarca dar ve sabit gelirli olmak üzere piyasayı, ekonomiyi vuruyor. Olan da en çok emeği ile geçinmeye çalışanlara oluyor.

Çarşı pazara alışverişe çıkan halk, fiyatların çok değil bir ay öncesine göre yükseldiğini görerek, önlenemeyen enflasyonun ücretlerini nasıl erittiğine bizzat tanık oluyor. Enflasyon ,ülkenin en büyük belalarından biri, terör kadar tehlikeli.

En çok da yoksulun temel gıda ürünlerinde artış oluyor. Sofraların vazgeçilmezi domates, kabak, patlıcan, salatalık, yumurta, patates, nohut, pirinç, beyazpeynir, zeytin ve kömür fiyatı en çok artan ürünler. “Kış mevsimi domates, patlıcan, kabak ve salata yemeyin, fiyatları yaza göre pahalı” diyebilirsiniz. Ancak kahvaltının olmazsa olmazları beyazpeynirsiz, zeytinsiz sofra kurulur mu? Ya da ısınmanın temel ürünü kömür nasıl alınmaz? Aslında diğer ürünler olmadan hele hele soğansız yemek yapılamaz ya.

Merkez Bankası (MB) her yıl gerçekleşecek enflasyonu yüzde 7,8 veya 9 olarak açıklar. Ne var ki yaşam koşulları ve gerçekleşen enflasyon karşısında rakamlarını altı ayda bir revize eder. Yani, ekonominin yönetiminde önemli role sahip MB bile enflasyon hedefini yıllardır tutturamıyor.

Aynı şekilde başta Maliye Bakanı olmak üzere Hükümetin ekonomiden sorumlu diğer Bakanları da yüksek enflasyon karşısında kameraların karşısına çıkıp, “halkımız endişe etmesin, önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda düşüş başlayacak” diyerek halkın gönlünü almaya çalışır. Ancak açıklamaların üzerinden bir ay geçer bırakın düşmeyi, yükselişini sürdürmeye devam eder enflasyon canavarı.

İster dövizdeki artış deyin, ister yaşanan iç ve dış politik gelişmelerden deyin, isterse başka nedenlerden ötürü deyin enflasyon canavarı hortlamaya devam ediyor, hayatı sabit gelirliye dar ediyor.

Maaşlarına yüzde 3,4 veya bilemediniz 5,6 zam yapılan milyonlarca memur, işçi ve emekli artışın ardından üçüncü aydan itibaren cepten yemeye başlıyor. Yani aldığı zam yüksek enflasyondan ötürü iki ayda eriyor, satın alma gücü oldukça geriliyor. Toplu iş sözleşmesini bağıtlayan sendikanın yetkilileri de ekranlarda “şöyle zam aldık, memurumuzu, emeklimizi hayat pahalılığına ezdirmedik” diyerek kendince övünüyor. Aslında onlar da çok iyi biliyor yüksek oranlı zam alamadıklarını. Sırf üye sayıları atsın diye düşük zammı kabul ediyorlar.

Bu arada yüksek enflasyon ocak ayında memur ile memur emeklilerinin aylığına zam farkının yansıtılmasını gündeme getirdi. Hükümet ile Memur-Sen arasında ağustos ayında bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca memur ile memur emeklilerinin aylığına 1 Ocak 2018’ten geçerli olmak üzere yüzde 4 zam yapılacak. Bu yıl temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 4.97 gerçekleştiği için şimdiden yüzde 0.97, yani yaklaşık 1 puanlık enflasyon farkı kesin.

Eğer aralıkta enflasyon yüzde 1 oranında artarsa, memur ile memur emeklileri ocak ayının başında yüzde 4’ün yanı sıra, yüzde 2 de enflasyon farkı alacak.

Yine 9 milyonu aşkın İşçi ve Bağ-Kur emeklisi de şimdiden yüzde 4.97 zammı garantiledi. Bu kitlenin aylığına yapılacak kesin artış aralık ayına ilişkin açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek. Yani işçi ve Bağ-Kur emeklileri de aralık ayı enflasyonunu merakla bekliyor.

Oysa Hükümet 2018 Yılı Programında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yıl başında en çok yüzde 3.36 zam yapılacağını, memur ile memur emeklisine de enflasyon farkı ödenmeyeceğini öngörmüştü.

Ne var ki öngörülen rakamların tutturulamadığı, son beş ayda gerçekleşen yüzde 4.97’lik zamla ortaya çıktı. Demem o ki, masa başında öngörülen rakamlarla hayatın gerçekleri hiç örtüşmüyor. Hortlayan enflasyon canavarı öngörüleri, çarşı pazar fiyatlarını yıkıp geçiyor.