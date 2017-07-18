Kayserispor, Canberk Aydın ile birlikte Erkan Kaş ile 2, Tiago Lopes'le 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon ligde kalmak için mücadele eden Kayserispor'un yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklara devam ettiği belirtildi. 23 yaşındaki Canberk Aydın, futbol hayatına 2011-2012 yılında başladı. Savunmada görev yapan Canberk Aydın, Samsunspor'da forma giydiği süre içerisinde gol atma başarısı gösteremedi.
- BIST 105.718
- Altın 140,717
- Dolar 3,5240
- Euro 4,0770
- Samsun 27 °C
- İstanbul 23 °C
- Ankara 31 °C
- İzmir 29 °C
- Ordu 26 °C
- Sinop 25 °C
- Giresun 26 °C
- Amasya 28 °C
- Rize 28 °C
- Trabzon 26 °C
- Otomobille Ambulansa Çarpan Alkolü Şahıslar Sağlık Görevlilerini Darp Etti
- Yangın Tatbikatına Rüzgar Engeli
- Çorum’da Yetiştiricilere 100 Adet Damızlık Koç Dağıtıldı
- Silivri’de Evlerdeki Sular Tahliye Edilmeye Başlandı
- Başkan Albayrak Yağmurdan Olumsuz Etkilenen İlçeleri Gezdi
- 28 Şubat Davasında Tansu Çiller’in Mağdur Ve Tanık Olarak Beyanı Alındı
- Le Guen: "Sagna’nın İmzalamasını İstiyorum"
- OLİMPİYAT HEYECANI SAMSUN'U SARDI
- Van Büyükşehir Belediyespor’a Orta Saha Oyuncusu
- Bursa’da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 4 Yaralı
- Uğur: “Balıkesir Sporda Adını Dünyaya Duyuruyor”
- Ziraat Odaları: Çiftçiye sahip çıkın!
- Mudanya’da İkinci Ölü Yunus Vakası
- Vali Şahin Ve Başkan Topbaş Silivri’de İncelemelerde Bulundu
- Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Bakü’de İş Adamlarıyla Buluştu
CANBERK KAYSERİSPOR'DA
Samsunspor'un yollarını ayırdığı altyapıda yetişen Canberk Aydın, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
OLİMPİYAT HEYECANI SAMSUN'U SARDISamsun’da başlayan ve 30 Temmuz tarihine kadar sürecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın heyecanı vatandaşı da sardı. Vatandaşlar, düzenlenecek olan müsabakaları büyük bir zevkle takip edeceklerini belirtti.
ÖZALAN: ŞAMPİYONLUĞA İLK HEDEF '41 PUAN'Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Nuri Asan Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya geldi. Erzurum Kampını değerlendiren Özalan, riski seven bir teknik adam olduğunu ifade ederek ilk yarı hedefini ise 41 puan olduğunu söyledi
TOPBAŞI YAPTILARErzurum Kampının ardından üç günü izin yapan Kırmızı-Beyazlı oyuncular, Nuri Asan Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklara devam etti. Samsunspor’lu futbolcular, yarın sabah karayolu ile Erzurum’a gidecek.
GÖKAY İRAVUL İMZALADIKırmızı-Beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum’da yapılan kampa katılan Gökay İravul, Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen törenle bir yıllık imza attı
CANBERK KAYSERİSPOR'DASamsunspor'un yollarını ayırdığı altyapıda yetişen Canberk Aydın, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
- Yangın Tatbikatına Rüzgar Engeli
- Silivri’de Evlerdeki Sular Tahliye Edilmeye Başlandı
- Mudanya’da İkinci Ölü Yunus Vakası
- 15 Temmuz Gazileri "O" Geceyi Anlattı
- Şırnak’ta ’15 Temmuz Öncesi Ve Sonrası’ Paneli
- Yarış Tayları Ev Fiyatına Alıcı Buldu
- Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi
- Bıçaklanan İmamla İlgili Flaş İddia
- Pakistan Alkhidmat Vakfı’ndan İhlas Vakfı’na Ziyaret
- Dünya Emoji Günü’ne Özel Sosyal Medya Analizi Yapıldı
- Parktaki 1.5 Metrelik Yılanı İtfaiye Ekipleri Yakaladı
- Türkiye Woswos Ekibi Çaycuma’yı Ziyaret Etti
- Ak Parti’li Gündoğdu’dan Dünyaya Fetö Uyarısı
- Medyum Memiş Annesini Kaybetti
- Suriye’ye Yeni Mobil Fırın
- İstanbul’u Sel Vurdu, Şanlıurfa Sıcaklarla Boğuşuyor
- Balıkçılar Barınak İstiyor
- Tokat’ta Yorgancılık Mesleği Zamana Direniyor
- Ters Akıntıya Kapılarak Hayatını Kaybeden Astsubay Çavuş Çıldır Defnedildi
- Hem Uyuşturucudan Kurtuluyorlar Hem De Meslek Sahibi Oluyorlar
1/20
- 'Ben değil, biz deriz' çünkü biz 'Bengü'lüyüz
- Bafra Bengülüler Derneği'nden muhteşem güreş festivali
- Ayvacık Hapan Boğazı'nda binlerce kişi şenlikte buluştu
- UĞUR'DA MEZUNİYET COŞKUSU
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.