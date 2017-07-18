CANBERK KAYSERİSPOR'DA

Samsunspor'un yollarını ayırdığı altyapıda yetişen Canberk Aydın, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Kayserispor, Canberk Aydın ile birlikte Erkan Kaş ile 2, Tiago Lopes'le 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon ligde kalmak için mücadele eden Kayserispor'un yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklara devam ettiği belirtildi. 23 yaşındaki Canberk Aydın, futbol hayatına 2011-2012 yılında başladı. Savunmada görev yapan Canberk Aydın, Samsunspor'da forma giydiği süre içerisinde gol atma başarısı gösteremedi.