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CANBERK KAYSERİSPOR'DA

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CANBERK KAYSERİSPOR'DA
Samsunspor'un yollarını ayırdığı altyapıda yetişen Canberk Aydın, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Kayserispor, Canberk Aydın ile birlikte Erkan Kaş ile 2, Tiago Lopes'le 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon ligde kalmak için mücadele eden Kayserispor'un yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklara devam ettiği belirtildi. 23 yaşındaki Canberk Aydın, futbol hayatına 2011-2012 yılında başladı. Savunmada görev yapan Canberk Aydın, Samsunspor'da forma giydiği süre içerisinde gol atma başarısı gösteremedi.

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