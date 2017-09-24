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Candan Erçetin, Konserine Gazetecilerin Girmesini İstemedi

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Candan Erçetin, Konserine Gazetecilerin Girmesini İstemedi
Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, Tekirdağ'da verdiği konser alanına gazetecilerin girmesini istemedi.

Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, Tekirdağ'da verdiği konser alanına gazetecilerin girmesini istemedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Candan Erçetin, basın mensuplarını alanda istemedi. Alana giden gazeteciler güvenlik önlemiyle karşılaştı. Konser yetkililerinden alınan bilgiye göre kendine has şarkılarıyla bilinen ünlü sanatçı Candan Erçetin'in konserde basın mensuplarını istemediği ortaya çıktı. Basın mensupları duruma tepki gösterse de, konser alanına alınamadı. Candan Erçetin konseri devam ederken basın mensupları konseri dışarıdan çekmeye çalıştı.

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