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Canik Basket öğrencilerle buluştu

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Canik Basket öğrencilerle buluştu
Canik Belediye Başkanı Osman Genç ile Samsun'u Süper Lig'de temsil eden Samsun Canik Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Türk Telekom Lisesi'nde düzenlenen söyleşi de oldukça renkli geçti.

Spor Söyleşileri kapsamında öğrencilerle buluşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve Süper Lig ekibi Samsun Canik Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, bu kez 35 dönümlük arsası Canik Belediyesi tarafından sağlanan Türk Telekom Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Başkan Genç'in yanısıra Kültür ve Sosyal İşler Birimi Müdürü Hamza Aygün, takım antrenörü Erman Okerman ve basketbolcular, oldukça renkli geçen etkinlikte öğrencilerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. 

Öğrenciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Genç ve oyuncular, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verirken, başarılı olmanın yollarını da anlattı. Söyleşide konuşan Başkan Genç, başarılı olmanın yolunun çok ve disiplinli çalışmaktan geçtiğini söyledi. Genç, "Canik Belediyesi olarak gençleri çok önemsiyor. Yaptığımız eğitim, kültür ve sosyal yatırımlarla gençlerimize ahlaki ve manevi değerleri aşılarken, spor yatırımlarımızla da gençlerimizin fiziki gelişimlerini de sağlıyoruz" dedi. 

TESİSLERİMİZ GENÇLERİMİZE AÇIK
Sporun bütün dallarında sporu ve sporcuyu desteklediklerini de belirten Başkan Genç, "Özellikle aynı anda 750 sporcuya spor yapabilme imkanı sunan uluslararası standartlardaki Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezimizde ulusal ve uluslararası dereceler elde eden sporcular yetişmektedir. Dünya Şampiyonu engelli sporcumuz Ali Topaloğlu da buna en güzel örnektir. 2 bin 500'e yakın çocuğumuz bünyemizde spor yapıyor. Sizler de bu imkanlardan faydalanabilirsiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz ve geleceğe hazırlanacağınız bütün tesislerimizin kapıları sizlere ardına kadar açık" diye konuştu. Özkan ŞENGÜN 

canik-(1)-069.jpgcanik-(2)-086.jpgcanik-(3)-074.jpgBaşkan Genç'ten maça davet  
Başkan Genç ayrıca, öğrencileri ve Samsunluları, Samsun Canik Kadın Basketbol Takımı’nın Pazar günü saat 14.00’da Hasan Doğan Spor Salonu’nda Abdullah Gül Üniversitesi ile oynayacağı Süper Lig maçına da davet etti. 

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