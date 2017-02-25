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Canik Belediyespor'dan dev transferler uçakta

Canik Belediyespor'dan dev transferler uçakta

Canik Belediyespor'dan dev transferler uçakta

Canik Belediyespor, Amerika WNBA Ligi'nde forma giyen Glory Bassey Johanson ve Briann Jolie January'i transfer etti. Glory Bassey Johanson, Başkan Osman Genç'e uçaktan mesaj gönderdi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Canik Belediyespor, Amerika WNBA Ligi'nde forma giyen Glory Bassey Johanson ve Briann Jolie January'i transfer etti. Amerikalı iki yıldız basketbolcu, şu anda uçakta ve Samsun'a gelmek üzere. Pazar günü Canik Belediye Mehmet Can Öztürk Spor Salonu'nda oynanacak olan MBK Doğuş Hastanesi maçında forma giyebilecek olan WNBA'nın yıldızları, Canik Belediyespor'un en büyük kozları olacak.

BAŞKAN OSMAN GENÇ'E UÇAKTAN MESAJ GÖNDERDİ
Şu anda Samsun'a gelmek üzere uçakta olan Glory Bassey Johanson, Canik Belediye Başkanı Osman Genç'e de uçaktan video çekerek mesaj gönderdi. Dünyanın en iyileri olarak gösterilen süper ikili Samsun'a gelmekten dolayı duyduukları heyecanı dile getirdiler. Samsun'a ve Canik Belediyesporlu taraftarlara da mesaj gönderen Glory Bassey Johanson, "Osman Başkanım, çok teşekkür ederim. Pazar günü maçta oynayacağım. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğim. Herkesi maça davet ediyorum. İyi akşamlar" dedi.

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