CANİK CİMBOM'U DEVİRDİ

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Canik Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 86-78 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı

ETKİLİ OYUN

Lig’de inişli çıkışlı grafik sergileyen Canik Belediyespor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren kontrolü elinden bırakmayan Mavi-Beyazlı ekip ilk periyotu 19-23 önde tamamladı. Etkili oyununun ikinci periyota da sürdüren temsilcimiz devre arasına 42-45 önde gitti.

KONTROL CANİK’TE

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Canik Belediyespor, hücum ve savunmada başarılı oyun sergiledi. Ev sahibi ekibin hücumlarını başarılı bir şekilde kesen temsilcimiz üçüncü periyotu da 53-65 önde tamamlayarak final periyotuna önde girdi. Oyun ve skor kontrolünü elinde bulunduran temsilcimiz sahadan 78-86 galip ayrıldı.

GENÇ TEBRİK ETTİ

Canik Belediyespor Kulübü Onursal başkanı Osman Genç, Galatasarnay karşısında alınan galibsiyettens dolayı sporcuları kutladı.