CANİK GALATASARAY’A HAZIRLANIYOR

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Lig’de mücadele eden temsilcimiz Canik Belediyespor’da Abdullah Gül Üniversitesi karşısında alınan iki sayılık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor

DÖRT HAFTA SONRA KAZANDI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde inişli çıkışlı grafik sergileyen istediği istikrarı bir türlü yakalayamayan Canik Belediyespor, sezona bomba gibi girdi. İlk iki haftayı galibiyetle tamamlayan Mavi-Beyazlı dört haftalık galibiyet hasretini önceki hafta Adana deplasmanında sonlandırdı. Bilyoner.com Kadınlar basketbol Süper Ligi’nde geride kalan sekiz haftada sadece üç galibiyet elde etti.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Geçen hafta evinde Abdullah Gül Üniversitesi’ne iki sayı ile yenilen Canik Belediyespor’da hafta sonu deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray’la karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Mavi-Beyazlı ekipte baş antrenör Erman Okerman, Galatasaray maçına iyi hazırlanarak zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Zekai ANIL