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CANİK İMKB KOLAY KAZANDI

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CANİK İMKB KOLAY KAZANDI
Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği karşılaşmasında Canik İMKB Anadolu Lisesi, Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup etti

KONTROLLÜ OYUN
Okul Sporları Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde özellikle ilçelerde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı bazı müsabakalar oynanmazken, ilk müsabakada Canik İMKB Anadolu Lisesi ile Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Her iki takımda oyuna kontrollü bir şekilde başladı. İlerleyen dakikalarda oyunda üstünlüğü eline alan takım Canik temsilcisi oldu.

BASKI ALTINA ALDI
Etkili atakları ile rakibini baskı altına almaya başlayan Canik İMKB Anadolu Lisesi, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında oyunda dengeyi kurmaya başlayan Canik İMKB Anadolu Lisesi ikinci devrede bir gol daha bularak mücadelenin bitiminde sahadan 3-0’lık üstünlükle ayrılan taraf oldu.

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