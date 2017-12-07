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Canik Meclisi'nden Kudüs bildirisi

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Canik Meclisi'nden Kudüs bildirisi
Olağanüstü toplanan Canik Belediye Meclisi, yayımladığı bildiri ile ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in Başkenti tanımasını kınadı.

ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması tüm Türkiye ve tüm dünyada tepki çekerken, Canik Belediye Meclisi de Başkan Osman Genç'in çağrısıyla olağanüstü toplanarak, ABD ve İsrail'i kınadı.

Bildiride, Kudüs'ün ABD tarafından tek taraflı olarak başkent tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilirken, Başkan Genç, Kudüs'ün üç semavi dinin ortak kutsal merkezi olduğunu ve ABD ile İsrail'in amaçlarına muvaffak olamayacağını söyledi.

BAŞKAN GENÇ KARARI KINADI 
Kudüs'ü İsrail'in Başkenti ilan eden ABD'ye de seslenen Genç, "ABD'ye şunu söylüyoruz. İsrail'i madem çok istiyorsunuz, İsrail siyonistlerine ABD'de yer verin. İstediğiniz yeri de Başkent yaparsınız. Ama asla Kudüs İsrail'in başkenti değildir. Kıyamete kadar üç dinin kutsal yeri olarak devam edecektir. ABD başkanının açıklamasını kınıyoruz, reddediyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Ne evrensel hukuka ne de dinsel hukuka uygun değildir. Orta Doğu'da kan ve gözyaşını meydana getirme girişimi olan ABD ve siyonistİsrailin buna muvaffak olamayacağını düşünüyorum. Bütün Müslümanlar'ın birlik ve beraberlik içinde bunu çözeceğine inanıyorum. Sayın cumhurbaşkanımız ifade etti. Bütün partiler bu meseleyi lanetledi. Biz de kınıyoruz" şeklinde konuştu. Gökhan İÇKİLLİ 

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