Canik nöbete koştu

Canik Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda buluşan Başkan Osman Genç ve Canik halkı, okunan Kur'an ve edilen duaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gece boyu nöbet tuttu

FETÖ/PDY terör örgütü tarafından geçen yıl gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde Canikliler meydanlara koştu. Canik Belediyesi tarafından Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda buluşan Canik halkı, daha sonra Demokrasi Nöbeti tutmak için topluca Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, belediye çalışanları ve Canik halkı, tıpkı geçen yıl o karanlık gecede olduğu gibi darbe girişiminin sene-i devriyesinde de "Biz buradayız" dedi.

ADNAN MENDERES'TE TOPLANDILAR

"Milletçe Nöbetteyiz. Bayrağını Al, Gel" sloganıyla düzenlenen ve Başkan Genç'in yanı sıra eşi Nimet Genç, çocukları, Başkan Yardımcıları, belediye çalışanları, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ve teşkilat üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşların katıldığı programda, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ayrıca Başkan Osman Genç, Canik Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitlerini unutturmak ve 15 Temmuz ruhunu diri tutmak amacıyla düzenlenen "Çanakkale Ruhundan 15 Temmuz Ruhuna" konulu serginin açılışını gerçekleştirdi.

'TÜRK MİLLETİ AYNI KARARLILIKTA'

Türk halkının '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Başkan Genç, "Buradan bir kez daha FETÖ terör örgütünü ve darbe girişimini lanetliyorum. Hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi, milletimizin yerinde ve zamanında direnişiyle önlenmişti. Bugün de Türk milleti aynı kararlılıkta olduğunu göstermektedir" dedi.

SABAHA KADAR NÖBETTEYDİK

Milletin 15 Temmuz'da şehadete ve gaziliğe koşarak gittiğini hatırlatan Başkan Genç, "Tam 249 şehidimiz bu vatan, bu millet için can vermiştir. Buradan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyor, Allah sizden razı olsun diyorum. Hatırlayacak olursak biz de o karanlık gecede, darbe girişimini haber alır almaz Sayın Cumhurbaşkanımız henüz TV’den meydanlara inin talimatı vermeden çok önce 10.30’da Cumhuriyet Meydanı'na gittik ve sabaha kadar nöbet tuttuk. Sonraki günlerde de Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla tam bir ay boyunca hep birlikte sabahladık" diye konuştu.

O karanlık gecenin asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Genç, "Her zaman 15 Temmuz'u diri tutmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. N. Alper CABBAR

Canik Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen buluşma programının ardından Başkan Osman Genç ile eşi Nimet Genç ve çocukları, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Demokrasi Nöbeti tutmak üzere minibüslerle topluca Cumhuriyet Meydanı'na gitti.