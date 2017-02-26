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Canik seriye bağladı 62-69

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Canik seriye bağladı 62-69
Bilyoner.com Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, evinde konuk ettiği MBK Doğuş Hastanesi'ni 62-59 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı

YILDIZLAR SAHADA
Geçen hafta Osmaniye'yi mağlup ederek lige iyice tutunan Samsun Canik Belediyespor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta maçında Mehmet Can Öztürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede MBK Doğuş Hastanesi ile karşı karşıya geldi. Mavi-Beyazlı ekibin yeni transferleri Bruann January ve Glory Bassey de zorlu mücadelede forma giyerek takımına önemli katkı sağladı. 

GÖZ DOLDURDULAR
Oldukça çekişmeli geçen mücadelede yeni transfer Glory Bassey 17 sayı, 15 ribaund ile skora en fazla katkı sağlayan oyuncu olurken, bir değer yeni transfer Briann January da 13 sayı, 6 ribaund yaparak skora önemli katkıda bulundu. Maçta en fazla süre oynayan Eshaya Murphy ise 17 sayı, 3 ribaund yaparak günün başarılı isimleri arasında yer aldı.

 

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ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Maçı izleyen Canik Belediye Başkanı ve Samsun Canik Belediyespor Onursal Başkanı Osman Genç, çifte mutluluk yaşadıklarını söyledi. Başkan Genç, Canik Belediyespor ve Samsunspor'un çok önemli galibiyetler aldıklarını ifade ederek, Samsun için çok önemli gün olduğunu söyledi.

 

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ŞEHZADELER GELDİ İŞ BİTTİ
Samsunspor'un Boluspor'la oynadığı kritik mücadelede Kırmızı-Beyazlı ekibe 90 dakika boyunca desket verirken maçın bitiminin ardından Mehmet Can Öztürk Spor Salonu'na giderek MBK Doğuş Hastanesi ile oynanan müsabakada Canik Belediyespor'lu oyunculara büyük destek vererek kritik bir galibiyet almalarında önemli rol oynadılar. 

 

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