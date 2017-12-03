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CANİK SON SANİYELERDE KAYBETTİ

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CANİK SON SANİYELERDE KAYBETTİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, 8. hafta maçında evinde Abdullah Gül Üniversitesini konuk eden Canik Belediyespor, son saniye basketi ile sahadan 65-67 mağlup ayrıldı

HATALARI İYİ DEĞERLENDİRDİ
Canik Belediyespor Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 8. Hafta mücadelesinde evinde Abdullah Gül Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. İki takımda karşılaşmaya kontrollü oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda üstünlüğü eline alan konuk ekip ilk periyotu 18-29 önde kapattı. İkinci periyotta rakibin bireysel hatalarını değerlendiren Canik Belediyespor farkı bir sayıya kadar indirerek soyunma odasına 39-40 geride gitti.

AVANTAJINI KORUYAMADI
Mücadelenin ikinci devresine toparlanmış bir şekilde başlayan Canik Belediyespor hücum ve savunmada etkili oyun ortaya koymaya başladı. Pota altında bulduğu sayılarla oyunda üstünlüğü eline alan Mavi-Beyazlı ekip final periyotuna da 51-47 önde girdi. Nefeslerin kesildiği final periyotunda istediği oyunu ortaya koyamayan Canik Belediyespor, skor avantajını koruyamazken müsabakadan 65-67 mağlup ayrıldı.

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