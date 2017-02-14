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Canik'in hedefi yüzde 85 'Evet'

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Canik'in hedefi yüzde 85 'Evet'
Nisan ayında yapılacak referandum sürecinin başlaması nedeniyle belediye personeliyle toplantı yapan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Canik'teki hedeflerini açıkladı. Genç, "16 Nisan'da hedefimiz yüzde 85" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 16 Nisan'da yapılacak olan yeni anayasa referandumu süreci nedeniyle belediye personeliyle meclis salonunda toplantı yaptı. Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve çalışanların katıldığı toplantıda konuşan Başkan Osman Genç, referandumun önemine dikkat çektiği konuşmasında, Canik'te yüzde 85 evet oranıyla yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemine güçlü bir destek vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Referandumda Caniklilere güvendiğini ifade eden Başkan genç, "Memleketin gelişimi adına herkes evet demelidir. Ben inanmadığım hiç bir şeye evet demem. Gerçekten inanmamış olsaydım arkasında durmazdım, ancak ülkemizin ve milletimizin geleceği için bu referandumun fırsat olduğuna inanıyorum. Yeni Anayasa en çok Sayın Erdoğan sonrası için lazım. Allah uzun ömürler versin sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra ne olacak? Türkiye yine koalisyon çıkmazlarına girecek. Başkanlık sistemini daha önce rahmetli Erbakan, Başbuğ Türkeş, Demirel, Özal da istemiştir. Halkımızın bunları gözönünde bulundurması gerekiyor" dedi.

'REJİM DEĞİŞMEYECEK'

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tek adamlık döneminin gelmeyeceğini ve rejimin değişmeyeceğini de dile getiren Başkan Genç, "Tek adamlık sistemi geliyor ve rejim değişecek' endişeleri var. Bunlara kesinlikle katılmıyorum. O halde tüm belediye başkanları için tek adamdır mı diyeceğiz? Bu sistem zaten belediyelerimizde benzer şekilde uygulanıyor. Asıl 1982 Anayasası Cumhurbaşkanını tek adam yapmıştır. Üstelik Cumhurbaşkanı bu sistem içinde vatana ihanet dışında hiçbir konuda yargılanamıyor. Ama yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı hakkında her konuda dava açılabilir" ifadelerini kullandı.

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'HALKA 'NEDEN EVET'İ ANLATMALIYIZ'
Canik halkının her zaman sağduyulu davrandığını ve kararını şehrin ve ülkenin geleceğinden yana kullandığını belirten Başkan Genç, şunları söyledi: "Referandum süreci başladı. Önümüzde 60-61 günlük bir süreç var. Bu süreçte halkımıza neden evet demesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmalıyız. Ben inanıyorum ki kararı hayır olan ya da kararsız olan milletimiz de yeni anayasayı incelediğinde evet yönünde karar verecektir. 1 Kasım'da Canik halkı yüzde 76 oranında destek vermişti. 16 Nisan'da hedefimiz Canik'ten yüzde 85 oranında evet çıkmasıdır. Bunu yakalayacağımıza yürekten inanıyorum."

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