Canik'in kardeş eli projesi örnek oldu

Canik Belediyesi tarafından, Suriye, Irak ve Afganistan'dan ilçeye gelen muhacirlere yönelik yürütülen "Kardeş Topraklarda Ensar Eli" projesi örnek alınıyor.

Samsun Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eurintegrate Projesi kapsamında İspanya, İtalya, Almanya, Finlandiya ve Yunanistan'dan Samsun'a gelen yönetici öğretmen ve öğrenciler, Canik Belediyesi Dış İlişkiler Birimi'nin Suriye, Irak ve Afganistan'dan Samsun'a gelen muhacirlere yönelik sürdürdüğü "Kardeş Topraklarda Ensar Eli" projesini inceledi. Canik Belediye Başkanı Osman Genç'i ziyaret eden, misafir öğretmen ve öğrenciler, daha sonra proje uygulama alanlarını yerinde gördü.

Canik'teki muhacirlerin entegrasyonunun nasıl sağlandığını ve nasıl başarı sağlandığını incelemek üzere Canik'e gelen AB öğrencileri, ilk önce Başkan Osman Genç'in misafiri oldu. Başkan Genç'ten projenin işleyişi hakkında bilgi alan yabancı öğretmen ve öğrenciler, daha sonra ay-yıldızlı hizmet binasını inceledi. Hizmet binasının teknolojik yapısını ve birimleri çok beğenen yabancı misafirler, daha sonra Kardeş Topraklarda Ensar Eli projesinin uygulama alanlarını yerinde gördü.

GÖÇMENLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Göç İdaresi'nin verilerine göre bin 1926, Canik Belediyesi'nin hane bazlı tespitine göre ise Canik'te 4 bin 93 muhacirin yaşadığını ifade eden Genç, "Projemiz kapsamında muhacir çocuklara ve Türkçe bilmeyen anne-babalara Türkçe kursu veriyoruz. Okula gitmeyen çocukları eğitime kazandırıyoruz. Türk ve muhacir aileleri kardeş yapıyoruz. Ramazan aylarında ve bayramlarda onları unutmuyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle onların daha sosyal olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca savaştan etkilenen çocuk ve kadınlara psikolojik destek sağlıyoruz" dedi.

'AYNI HAVZANIN İNSANLARIYIZ'

Projelerinin örnek alınmasının kendilerini onurlandığını da dile getiren Başkan Osman Genç, "Biz aynı toprakların, aynı havzanın insanlarıyız. Dolayısıyla hem dinimiz, hem medeniyetimiz hem de coğrafyamız gereği muhacir kardeşlerimize duyarsız kalmamız düşünülemez. Dış İlişkiler Birimimiz tarafından çok kapsamlı olarak yürütülen projemizle adından da anlaşılacağı üzere kardeşliğimizin gereğini yerine getiriyoruz. Eğer daha çok ülkede başarıyla yürüttüğümüz projemiz örnek alınırsa, daha mutlu bir dünyanın adımlarını atmış oluruz" diye konuştu.

Öğrenciler, Canik Belediyesi'nin çalışmalarını çok beğenirken, Başkan Genç'i de duyarlılığından dolayı tebrik etti. Başkan Genç, Kardeş Topraklarda Ensar Eli projesini incelemek üzere 5 AB ülkesinden Canik'e gelen öğretmen ve öğrencilere, Canik Belediyesi kurs merkezlerinde muhacir kursiyerler tarafından üretilen bez bebeklerden hediye etti.