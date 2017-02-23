  • BIST 89.138
  • Altın 142,959
  • Dolar 3,5619
  • Euro 3,7674
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Canik'in kardeş eli projesi örnek oldu

»
Canik'in kardeş eli projesi örnek oldu
Canik Belediyesi tarafından, Suriye, Irak ve Afganistan'dan ilçeye gelen muhacirlere yönelik yürütülen "Kardeş Topraklarda Ensar Eli" projesi örnek alınıyor.

Samsun Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eurintegrate Projesi kapsamında İspanya, İtalya, Almanya, Finlandiya ve Yunanistan'dan Samsun'a gelen yönetici öğretmen ve öğrenciler, Canik Belediyesi Dış İlişkiler Birimi'nin Suriye, Irak ve Afganistan'dan Samsun'a gelen muhacirlere yönelik sürdürdüğü "Kardeş Topraklarda Ensar Eli" projesini inceledi. Canik Belediye Başkanı Osman Genç'i ziyaret eden, misafir öğretmen ve öğrenciler, daha sonra proje uygulama alanlarını yerinde gördü.

Canik'teki muhacirlerin entegrasyonunun nasıl sağlandığını ve nasıl başarı sağlandığını incelemek üzere Canik'e gelen AB öğrencileri, ilk önce Başkan Osman Genç'in misafiri oldu. Başkan Genç'ten projenin işleyişi hakkında bilgi alan yabancı öğretmen ve öğrenciler, daha sonra ay-yıldızlı hizmet binasını inceledi. Hizmet binasının teknolojik yapısını ve birimleri çok beğenen yabancı misafirler, daha sonra Kardeş Topraklarda Ensar Eli projesinin uygulama alanlarını yerinde gördü. 

GÖÇMENLERE POZİTİF AYRIMCILIK 
Göç İdaresi'nin verilerine göre bin 1926, Canik Belediyesi'nin hane bazlı tespitine göre ise Canik'te 4 bin 93 muhacirin yaşadığını ifade eden Genç, "Projemiz kapsamında muhacir çocuklara ve Türkçe bilmeyen anne-babalara Türkçe kursu veriyoruz. Okula gitmeyen çocukları eğitime kazandırıyoruz. Türk ve muhacir aileleri kardeş yapıyoruz. Ramazan aylarında ve bayramlarda onları unutmuyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle onların daha sosyal olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca savaştan etkilenen çocuk ve kadınlara psikolojik destek sağlıyoruz" dedi.

'AYNI HAVZANIN İNSANLARIYIZ'
Projelerinin örnek alınmasının kendilerini onurlandığını da dile getiren Başkan Osman Genç, "Biz aynı toprakların, aynı havzanın insanlarıyız. Dolayısıyla hem dinimiz, hem medeniyetimiz hem de coğrafyamız gereği muhacir kardeşlerimize duyarsız kalmamız düşünülemez. Dış İlişkiler Birimimiz tarafından çok kapsamlı olarak yürütülen projemizle adından da anlaşılacağı üzere kardeşliğimizin gereğini yerine getiriyoruz. Eğer daha çok ülkede başarıyla yürüttüğümüz projemiz örnek alınırsa, daha mutlu bir dünyanın adımlarını atmış oluruz" diye konuştu.

 

 

canik-(2)-011.jpg

Öğrenciler, Canik Belediyesi'nin çalışmalarını çok beğenirken, Başkan Genç'i de duyarlılığından dolayı tebrik etti. Başkan Genç, Kardeş Topraklarda Ensar Eli projesini incelemek üzere 5 AB ülkesinden Canik'e gelen öğretmen ve öğrencilere, Canik Belediyesi kurs merkezlerinde muhacir kursiyerler tarafından üretilen bez bebeklerden hediye etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geleceğin matbaacıları Almanya'da20 Şubat 2017 Pazartesi 22:13
  • Canik'ten Zile'ye atanan müdüre veda yemeği20 Şubat 2017 Pazartesi 00:15
  • Yunus Emre Bilgi Evi'nin temeline ilk beton döküldü19 Şubat 2017 Pazar 23:35
  • Görme engellilerin sorunlarını öğrendiler19 Şubat 2017 Pazar 23:33
  • Büyükşehir hatasından vazgeçmeli17 Şubat 2017 Cuma 10:00
  • Ses Okulları'ndan yabancı dil öğretmenlerine 'dev çalıştay'17 Şubat 2017 Cuma 07:00
  • 'Ben yaptım oldu olmaz yanlış şey'16 Şubat 2017 Perşembe 20:12
  • OMÜ'de Samsunport anlatıldı16 Şubat 2017 Perşembe 19:45
  • HPN Hipnoz Akademi Samsun'da16 Şubat 2017 Perşembe 19:18
  • HAYALİNİZDEKİ FAKÜLTEYİ BOSNA HERSEK TE OKUYUN16 Şubat 2017 Perşembe 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti