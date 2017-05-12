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CANİK’İN MİNİK BASKETÇİLERİ ŞAMPİYON

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CANİK’İN MİNİK BASKETÇİLERİ ŞAMPİYON
Samsun Canik Belediyespor U14 takımı, Atakum Belediyespor'u 76-23 mağlup ederek şampiyon oldu. Canikli minik basketbolcular, Sinop'ta yapılacak olan Karadeniz Şampiyonası'nda Samsun’u temsil edecek

KARADENİZ FİNALLERİNE GİDECEKLER
Alt yapıya önem veren Samsun Canik Belediyespor Basketbol Kulübü'nün U14 Takımı, Samsun Şampiyonu oldu. Final maçında Atakum Belediyespor U14 Takımını 76-23 mağlup ederek şampiyon olan Samsun Canik Belediyespor U14 Takımı, Pazartesi günü Karadeniz finalleri için Sinop'a gidecek ve Samsun'u temsil edecek. Daha önce Türkiye ikincisi olan Canikli minik basketbolcular, Sinop'taki finallerde de şampiyonluk hedefliyor.

Canik Belediyespor ile Atakum Belediyespor arasında oynanan final mücadelesini Canik Belediye Başkanı Osman Genç, kulüp Başkanı Ercan Bayrak ile birlikte izledi. 

'ALT YAPIYA ÖNEM VERİYORUZ'
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda oynanan final maçını Kulüp Başkanı Ercan Bayrak ile birlikte izleyen Canik Belediye Başkanı Osman Genç, takım oyuncularını ve antrenör Mehmet Küntüşlü'yü başarılarından dolayı tebrik etti. Minik oyuncaların Sinop'tan da Samsun'u başarıyla temsil edeceğine inandığını söyleyen Başkan Genç, "Kulübümüz alt yapıya önem veriyor. İnşallah bunun meyvelerini ileriki yıllarda alacağımıza inanıyorum. Minik sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri gelecek adına umutlandırıyor" dedi. Canik Belediyespor’un minik basketbolcuları maçın bitiminde şampiyonluk sevincini kupayı kaldırarak yaşadı.

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