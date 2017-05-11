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Canik'te Anneler Günü farklı kutlanacak

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Canik'te Anneler Günü farklı kutlanacak
Canik Belediyesi ve Canik Kadın Girişimciler Derneği tarafından Pazar günü Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte anneler eğlenecek, girişimci kadınlar ise sertifika alacak

Canik Kültür Merkezi'nde 14 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'nde düzenlenecek etkinlikte kadınlar farklı bir gün geçirecek. Canik Belediyesi ile Canik Kadın Girişimciler Derneği (CANKAGİD) tarafından düzenlenecek Anneler Günü etkinliğinde girişimcilik kursunu tamamlayan kadınlara belgeleri verilecek.

Aynı zamanda yerel sanatçının yer alacağı etkinlikte kadınlar doyasıya eğlenecek. Yılın annesinin seçileceği etkinlikte öğrenciler Anneler Günü'ne özel şiirler okuyacak ve Anneler Günü pastası kesilecek. Kadınlar ayrıca Anneler Günü'nü anlatan pazıl yapacak. 

TÜM KADINLAR DAVETLİ 
Canik Belediyesi ile birlikte güzel bir Anneler Günü etkinliği düzenleneceğine vurgu yapan CANKAGİD Başkan Filiz Yavuz, "Pazar günü annelerimiz için farklı ve renkli bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan annelerimizin hem biraraya gelmesini hem de bu özel günü doyasıya yaşamalarını arzuluyoruz. Samsun'daki tüm kadınlarımızı 14 Mayıs Pazar günü Canik Kültür Merkezi'ndeki etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

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