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Canik'te 'darbe' ele alındı

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Canik'te 'darbe' ele alındı
Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası 15 Temmuz Bağlamında Din ve Toplum Sempozyumu'nda hain darbe girişimi dini ve toplumsal açıdan enine boyuna ele alındı

Canik Belediyesi öncülüğünde, OMÜ İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi Eğitim ve Araştırma Derneği, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak amacıyla Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası 15 Temmuz Bağlamında Din ve Toplum konulu sempozyum sona erdi. 

İki gün süren sempozyumda, bilim insanları geçtiğimiz yıl terör örgütü FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi dini ve toplumsal açıdan ele aldı.

 ‘BU SEMPOZYUM FARKLI’
Sempozyumun kapanışında konuşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, amaçlarının hain darbe girişimini unutturmamak ve 15 Temmuz ruhunu diri tutmak olduğunu belirtti. Bugüne kadar 8 uluslararası sempozyum gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Genç, "Her biri birbirinden önemli olan sempozyumlarımız arasında son sempozyumumuzu ayrı bir yere koyuyoruz. Çünkü ülkemizin ve milletimizin birliğine, bağımsızlığına kast eden FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişimini iyi analiz etmemiz ve bir daha böyle hainlere fırsat vermememiz açısından önemli buluyoruz" dedi. 

Akademisyenlere teşekkür eden Başkan Genç, sempozyumda bilim insanlarının bildirilerinin kitaplaştırılacağını da belirtti. Sempozyumun sonunda Başkan Genç, katılımcı akademisyenlere katkılarından dolayı hediye verdi. 

N. Alper CABBAR

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