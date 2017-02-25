Canik'te eğlenceli konferans

Canik Belediyesi tarafındandüzenlenen"Bi' Dolu Medya" konulu etkinlikte ünlü sunucu Mehmet Aydın ve ünlü DJ Hopdedik Ayhan Samsunlularla buluştu. Oldukça renkli geçen etkinlikte, radyo-gazetecilik bölümü öğrencileri hem uygulamalı öğrendi hem de eğlendi

TGRT Haber Sunucusu Mehmet Aydın ve TRT FM'in ünlü DJ'yiHopdedik Ayhan, "Bi' Dolu Medya" konulu etkinlikte Samsunlularla buluştu. Canik Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun ilgi gören etkinlikte iki ünlü isim, katılımcıları 90’lı yıllara götürürken, televizyon dünyasını farklı bakış açısıyla sundu.

Canik Belediyesi’nin kültür ve sanata büyük önem verdiğini ifade eden ünlü sunucu Mehmet Aydın, “İstanbul’daki çoğu belediye dahi kültür-sanat faaliyetinde Canik Belediyesi’ne yetişemiyor. Sayın Başkanımızı tebrik ediyoruz” dedi.Etkinlik sonunda, başarılı çalışmalara imza atan öğrencilere Başkan Yardımcısı Alican Usta tarafından hediye verildi. Usta, etkinliğe katkı sağlayan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu ile Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan’a da seramikten Osmanlı kaftanı hediye etti.

UYGULAMALI EĞİTİM

Canik Belediyesi olarak kültür faaliyetlerini önemsediklerini belirten Başkan Yardımcısı Alican Usta, “İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevindeyken açmış olduğumuz Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ne kadar faydalı olduğunu buradaki radyo, televizyon ve gazeteci adayı gençlerimizi görünce daha iyi anlıyorum. Bu etkinliğimizde gençlerimizin televizyon ve gazete mesajlarını doğru anlamasını ve aynı zamanda uygulamalı eğitim almalarını amaçladık” dedi.

Başkan Yardımcısı Usta, sunucu Mehmet Aydın ve ünlü DJ Hopdedik Ayhan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek heykel kaftan hediye etti.Radyo ve gazeteciliğin zorluklarından da esprili şekilde bahseden iki ünlü isim, öğrencilerin ileride iyi birer radyo ve televizyoncu olacaklarına inandıklarını söyledi.