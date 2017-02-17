Canik'te 'göç' sempozyumu başladı

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 222 bilim insanının katıldığı VII. Uluslararası "Geçmişten Günümüze Göç" sempozyumu başladı

Canik Belediyesi ve History Studies Dergisi tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Göç" konulu VII. Uluslararası Canik Sempozyumu başladı. Toplam 10 ülke ve 70 üniversiteden 16'sı yabancı olmak üzere 222 bilim insanının katıldığı sempozyumun açılış töreni Canik Kültür Merkezi'nde yapıldı.

REKTÖRLERDEN GENÇ'E TEBRİK

Eşinin Samsunlu olması nedeniyle yarı Samsunlu olduğunu belirten Kilis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da, Canik'teki gelişim ve dönüşümü yakından izlediğini ifade ederek, daha önce metruk bir halde olan Canik’te yaşanan şehircilik çalışmalarının göz kamaştırdığını ve yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Osman Genç'i kutladığını söyledi. Canik Belediyesi'nin uluslararası sempozyum düzenlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise, bir belediyenin böyle uluslararası çalışmaya imza atmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

GÖÇMEN ÇOCUKLAR BÜYÜLEDİ

Sempozyum Kurulu Onursal Başkan Yardımcısı ve History Studies Dergisi Editörü Prof. Dr. Osman Köse de, Canik Belediyesi ile birlikte önemli bir sempozyuma daha imza attıklarına işaret ederek, sempozyuma yoğun ilgi olduğunu ancak 500'den fazla başvurudan sadece 222'sini seçtiklerini söyledi. Öte yandan sempozyum açılışında, Canik Belediyesi Müzik Okulu tarafından Canik’te yaşayan Suriye, Irak ve Afganlı çocuklardan oluşturulan Çocuk Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel Türkçe türkülerle sempozyum katılımcılarını büyüledi.

YOĞUN İLGİ VARDI

Sempozyumun açılış törenine Milletvekili Hasan Basri Kurt ile Başkan Genç ve eşi Nimet Genç'in yanısıra Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Özkan, Başkan Yardımcısı Alican Usta, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, MÜSİAD Şube Başkanı Haluk Tan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

ÖNEMLİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK

Sempozyum süresince bilim insanları, "Kafkasya", "Kırım", "Rumeli", "Orta Asya" ve "Girit" adlarının verildiği 4 ayrı salonda "Eskiçağ'da Samsun'a Yapılan Göçler", "Küreselleşme ve Göç", "Samsun ve Orta Karadeniz Bölgesinde Göçün Sosyolojik Tahlili", "Anadolu'ya Gerçekleştirilen Türk Göçleri", "19 Yüzyılda Ordu Kazasından Canik'e Göçler", "Göçle Mekanikleşen İnsanın Öyküsü: Almanya Acı Vatan", "Suriyeli Mülteciler", "Tarihte Meydana Gelen Göçlerin Sosyal Sonuçları", "İç Göçler Sonucu Hayat Tarzında Meydana Gelen Değişimler" gibi pek çok konuyu masaya yatıracak.