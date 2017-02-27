CANİK’TE KEYİFLER YERİNDE

Ligde sıkıntılı durumda bulunan Canik Belediyespor, önceki gün oynadığı MBK Doğuş Hastanesi karşısında önemli bir galibiyete imza atarak rahat bir nefes aldı

ÇÖKÜNTÜYE UĞRADI

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Canik Belediyespor’da, MBK Doğuş Hastanesi karşısında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor. Puan durumunda sıkıntılı durumda bulunan Mavi-Beyazlı ekip, iki hafta üst üste galip gelerek nefes aldı. Sezon başlamadan önce Baş Antrenör Mehmet Can Öztürk’ün vefatı ile moral olarak çöküntüye uğrayan ve bir türlü lige motive olamayan Canik Belediyespor, iki hafta üst üste aldığı galibiyetlerle lige tutunmayı başardı.

TIRMANIŞINI SÜRDÜRDÜ

Takımın başına son olarak Erman Okerman'ı getiren, geçen hafta deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlikspor’u 86-82 ve önceki gün yeni transferleri Glory Bassey Johanson ve Briann Jolie January'nin de forma giydiği müsabakada MBK Doğuş Hastanesi’ni 62-59 mağlup ederek nefes alan Canik Belediyespor, aynı zamanda üst sıralara tırmanışını da sürdürdü. Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz, Galatasaray’la deplasmanda oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

Canik Belediyespor’lu oyuncular, MBK Doğuş Hastanesi karşısında alınan galibiyet sonrasında Canik Belediye Başkanı Osman Genç ile birlikte soyunma odasında zafer pozu verdiler.