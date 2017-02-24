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Canik'ten 'Bi Dolu Medya' konferansı

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Canik'ten 'Bi Dolu Medya' konferansı
Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Bi' Dolu Medya" konulu konferansta ünlü sunucu Mehmet Aydın ve ünlü DJ Hopdedik Ayhan yarın Samsunlularla buluşacak

Canik Belediyesi tarafından daha önce "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan, ancak kar yağışı nedeniyle ertelenen "Bi' Dolu Medya" konulu konferansta ünlü sunucu Mehmet Aydın ve ünlü DJ Hopdedik Ayhan yarın Samsunlularla buluşacak

TGRT Haber Sunucusu Mehmet Aydın ve TRT FM'in ünlü DJ'yiHopdedik Ayhan, "Bi' Dolu Medya" konulu konferansta, 25 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 14.00’da Canik Kültür Merkezi’nde Samsunlularla biraraya geliyor. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsunluları iki ünlü ismin, radyo ve televizyon dünyasına eğlenceli bir bakış açısı getireceği konferansa davet etti.

Toplum yararına olan kültür, sanat faaliyetlerine önem verdiklerine işaret eden Başkan Osman Genç, “Bu konferansımızı daha önce 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlemeyi planlıyorduk. Ancak hava muhalefeti nedeniyle bu konferansımızı o zaman ertelemek zorunda kaldık. Gazetecilik mesleği halkı aydınlatma, haberdar etme, toplum yararına hizmet etme ve kamu yararı taşıyan gelişmeleri kamuoyu ile paylaşma amacı taşıyor. Dolayısıyla halkımızla bizim aramızda en önemli köprü olan basınımızın sevilen isimlerini halkımızla buluşturmak istedik. Tüm gazeteci arkadaşlarımızı ve halkımızı Cumartesi günü saat 14.00’da Canik Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğimiz Bi' Dolu Medya konulu konferansımıza davet ediyorum" diye konuştu.

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