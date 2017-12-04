Canik’ten engellilere çifte kutlama

Canik Belediyesi, Dünya Engelliler Günü’nü iki anlamlı organizasyonla kutladı. Başkan Osman Genç, akşam engelliler için düzenlenen konsere katılırken, sabah ise engelilere akülü araç dağıttı.

Canik Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt,Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, Başkan Yardımcısı Alican Usta ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Haşim Baki'nin de yer aldığı konserde, Şef İbrahim Üçüncü idaresindeki engellilerden oluşan koro üyeleri, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser sonunda Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu'na çiçek veren Başkan Genç, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle anlamlı bir organizasyona daha imza atıldı. Hollanda'da yaşayan hayırsever Murat Öztürk ve Güner Aydoğan'ın çabasıyla toplanan akülü araçlar, Canik Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ortak organizesiyle engelli vatandaşlarla buluştu. Canik Belediyesi'nde düzenlenen törende, 17 akülü araç engelli vatandaşlara teslim edildi törende konuşan Başkan Osman Genç, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak bir kusur değildir. Hepimiz engelli adayıyız. Bize göre engelli olan insan değil, şehirlerdir. İnsanlar istedikleri kuruma, istedikleri yere rahatça ulaşamıyorsa o şehir engellidir. 21. yüzyılda herkesin, her yere ulaşabildiği bir şehir ortaya koymalıyız" dedi.

ENGELLİLERE ÖZEL PROJELER

Samsun'da 111 bin civarında engelli vatandaş bulunduğuna dikkat çeken Başkan Genç, "Engelli insanlarımızın hayata katılma oranları son derece düşük. Bu nedenle bu insanlarımızı aktif hale getirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. 'Engelimize değil, potansiyelimize bakın' projesinin yanında hizmet binamızda 'Engelli Koordinasyon Birimi' oluşturduk. Kuzey Yıldızı kentsel dönüşüm projemizin içerisinde engelli vatandaşlarımızın rahatça kullanabildiği bir 'Engelsiz Kafe ve Park' yaptık. Yine belediyemiz içerisinde engelli aracı akü şarj noktası kurduk. Tüm binalarımız engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun şekilde dizayn edildi" diye konuştu.

Akülü araç dağıtım törenine Başkan Genç’in yanısıraAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, proje koordinatörleri Murat Öztürk ve Güner Aydoğan, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öztürk, Başkan Yardımcısı Alican Usta, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç katıldı. İsmail AKDUMAN