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CANİK'TEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

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CANİK'TEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 9. haftasında evinde BOTAŞ'ı konuk eden Canik Belediyespor ilk yarısını 23 sayı farkla geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında muhteşem bir dönüş yaparak rakibini 72-70 mağlup etti

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Avrupa'ya havlu atan ve ligde zor günler geçiren Canik Belediyespor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 9. haftasında Mehmet Can Öztürk Spor Salonu'nda kendi taraftarı önünde BOTAŞ'la karşı karşıya geldi. Mücadeleye savunma ve hücum anlamında iyi başlayan konuk ekip, ilk periyotu 32-9 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren BOTAŞ, ilk yarıyı da 28-51 önde tamamlarken soyunda odasına da avantajlı gitti. 

BASKILI OYUN SERGİLEDİ

Mücadelenin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Canik Belediyespor, aradaki farkı eritmeye başladı. Hücum ve savunmada etkili bir oyun sergileyen Mavi-Beyazlı ekip üçüncü periyotta muhteşem bir dönüşe imza atarak final periyotuna 8 sayı farkla 51-59 geride girdi. Nefeslerin kesildiği final periyotunda rakibine karşı baskılı bir oyun sergileyen Canik Belediyespor, mücadeleden 72-70 galip ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini almış oldu.

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