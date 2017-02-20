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Canik'ten Zile'ye atanan müdüre veda yemeği

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Canik'ten Zile'ye atanan müdüre veda yemeği
Canik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 3 yıl boyunca görev yapan ve Tokat’ın Zile İlçesi'ne Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanan İdris Kapkara’ya mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenledi.

Canik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 3 yıl boyunca görev yapan ve Tokat’ın Zile İlçesi'ne Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanan İdris Kapkara’ya mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenledi. 

TEŞEKKÜR PLAKETİ SUNULDU
My House Otel'de düzenlenen veda yemeğine Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'ın sıra Şube Müdürleri okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katıldı. Gecede duygu dolu anlar yaşanırken, yeni görev yerinde başarı ve mutluluk temennisinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uzunlar, göstermiş olduğu 3 yıl boyunca gayretli çalışmalardan dolayı İdris Kapkara'ya teşekkür ederek, plaketi sundu. 

Tokat’ın Zile İlçesi'ne atanan Şube Müdürü Kapkara ise, "Canik'te çok güzel bir çalışma ortamında çalıştığım için mutluyum ve mesai arkadaşlarından ayrılacağımdan dolayı üzgünüm. Benim için hazırlanan veda yemeğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada bir evinizde Zile’de olacak” dedi. Ayrıca geçenin anısına hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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