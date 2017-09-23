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Çan’ın Kurtuluşunun 95.yılında Serkan Kaya Konseri

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Çan’ın Kurtuluşunun 95.yılında Serkan Kaya Konseri
Çan'ın Kurtuluşunun 95.Yıl Kutlamaları Serkan Kaya'nın konseri ile başladı.

Çan'ın Kurtuluşunun 95.Yıl Kutlamaları Serkan Kaya'nın konseri ile başladı. Türkiye'de "Arabesk Müziği" yeniden canlandıran Serken Kaya Çan Belediyesi Otobüs Terminalinde gerçekleştirdiği konserde seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Çan'ın Kurtuluşunun 95.yılı nedeni ile gerçekleştirilen konsere Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti Çan Kadın Kolları Başkanı Birsel Dirlik, Belediye Meclis Üyeleri ve Çan Halkının yanı sıra, çevre ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkan Dr.Abdurrahman Kuzu sanatçı Serkan Kaya'ya teşekkür ederek Plaket ve çiçek takdim etmesinin ardından kısa bir konuşma yaparak, "Çan'ın ve Ülkenin kurtuluşunda şehit olanları yad ediyoruz. Bu milletin mayası sağlam, 95 yıl önce nasıl kurtuluş mücadelesi verdiysek en son 15 Temmuzda da bunu gördük" şeklinde konuştu.

Plaket ve çiçek takdiminin ardından konserine devam Serkan Kaya geceye katılan misafirlere söylediği birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Serkan Kaya ile başlayan zafer kutlamaları bugün Çarşı Camii'nde tüm şehitlerin anısına Mevlid-i Şerif Programı, Kur'an-ı Kerim okutulması ve ardından şehrin kalbi Menderes Parkı'nda vatandaşlara pilav ikramıyla program sona erecek.

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