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Canıtez Ve Erdemir Hakkında Yakalama Kararı

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Canıtez Ve Erdemir Hakkında Yakalama Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu yurt dışına götürerek yargılamada delil...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu yurt dışına götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladıkları iddia edilen ve ABD'deki davanın tanık listesinde adı geçen CHP'li eski vekil Aykan Erdemir ve murakıb Osman Zeki Canıtez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye'den ABD'deki Sarraf davasına sahte delil ve belge götürdükleri iddiasıyla Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Savcılıkça Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen talep yazısında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün taşeronluğunda gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşılamaması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri üzerinden aynı minvalde bir dosya hazırlandığı belirtildi. Şüphelilerin, bu dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde/sahte raporu yurt dışına götürerek New York Bölge Mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladıkları belirtildi.

Canıtez FETÖ üyeliğinden de aranıyordu

Başsavcılık tarafından haklarında soruşturma yürütülen New York Bölge Savcısı Joon H. Kim ile savcılık bürosu tarafından New York Bölge Mahkemesine bildiren tanık listesinde adı bulunan şüpheliler Osman Zeki Canıtez ve Aykan Erdemir hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Şüpheli Canıtez hakkında ayrıca FETÖ örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunduğu ve firari konumda olduğuna değinildi.

Hakimlik yakalama kararı çıkardı

Şüphelilerin firari oldukları, açık kaynaklardan ve dosya içerisine sunulan rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzere atılı suçları işlediklerine dair yeterli bulgulara ulaşıldığı, kaçmakta olmaları nedeniyle çağrı yapılamadığı ve kendilerine ulaşılamadığı kaydedildi. Talep yazısında şüpheliler Canıtez ve Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarılması ve ifadelerinin alınması istendi. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmayarak, tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceği hususunun soruşturma savcısının takdirine bırakılmasına karar verilmesi istendi.

Raporu Osman Zeki Canıtez mi hazırladı?

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini yerinde görerek şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı. 17 Aralık soruşturmasının şüphelisi eski savcı Celal Kara'nın 25 Aralık'ta BDDK'dan bilirkişi ataması yaptırdığı, BDDK Denetim 1. Daire Başkanlığı'ndan soruşturma dosyası için Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez'in bilirkişi olarak atandığı ve 28 Ocak 2014'te 95 sayfalık bir rapor düzenlediği iddia ediliyor.

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