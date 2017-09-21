Çankaya Asfaltta Hedefe Kilitlendi

Çankaya Belediyesi, asfalt çalışmalarında bu yıl hedeflediği rakama ulaşmak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, asfalt çalışmalarında bu yıl hedeflediği rakama ulaşmak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, asfalt çalışmalarında her yıl hedef olarak belirlediği rakamların üzerine çıkarak rekorlarına yenilerini ekliyor. Tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarında ilçede yer alan 124 mahallede birden çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi,bu yıl hedef olarak belirlediği 150 bin ton asfaltın 130 bin tonunu Çankaya sokaklarına serdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve geldiği 2014 yılını 72 bin ton asfaltla kapatan Çankaya Belediyesi, her yıl hedef olarak belirlediği asfalt rakamlarını geçerek rekorları altüst ediyor. Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya'da asfaltsız sokak bırakmamak için çalışmalarına devam eden Belediye, 2015 yılını hedef olarak belirlediği 150 bin tonu 40 bin ton aşarak 190 bin tonla kapatırken, 200 bin ton belirlediği 2016 yılını ise 214 bin ton asfaltla kapattı.

Asfalt sezonunun Kasım ayı sonuna dek sürdüğü çalışmalarda 130 bin ton asfaltı sokaklara seren Çankaya Belediyesi, belirlediği hedefin üzerine çıkacağının işaretlerini vermiş oldu. Göreve geldiği günden bu yana temel belediyecilik hizmetlerinde Çankaya'ya yakışır işler yapacaklarını her fırsatta hatırlatan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Göreve geldiğimizde Çankayalılara bir söz vermiştik. Çankaya'nın asfalt, kaldırım, çöp sorunu kalmayacak diye. Bunu da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda göstermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha çok çalışacağız ve Çankaya'ya yakışır bir belediyecilik yapacağız" diye konuştu.