Çankaya Belediyesi Thy İşbirliği

Çankaya Belediyesi, Türk Hava Yolları ile "Cenaze Taşıma Protokolü" imzaladı.

Çankaya Belediyesi, Türk Hava Yolları ile "Cenaze Taşıma Protokolü" imzaladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu protokolle, yakınlarını kaybedenler, cenazelerini hızla ve ücretsiz olarak memleketine götürebilecek" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen makamında kabul ettiği Türk Hava Yolları Ankara Kargo Müdürü Suat Ericekli ile "Cenaze Taşıma Protokolü" imzaladı. Vatandaşın en acı gününde de yanında olmak istediklerini belirten Taşdelen, "Bu bir yerel yönetimin görevidir. Protokolü, yakınlarını kaybedenlerin, cenazelerini memleketlerine hızla götürebilmeleri için imzaladık. Vatandaşlarımız bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanacak" diye konuştu.

Başkan Taşdelen'e maket uçak hediye eden Ericekli de, "Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı olmasını istemeyiz tabii ama olduğunda da Çankaya Belediyesi ile birlikte yanlarındayız" ifadelerini kullandı.