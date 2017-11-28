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Çankaya Belediyesi “Yüz Güldüren” 100 Rekorunu Tanıttı

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Çankaya Belediyesi “Yüz Güldüren” 100 Rekorunu Tanıttı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Çankaya Belediyesince hayata geçirilen projelerin tanıtıldığı toplantıda, "Nerede CHP'li...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Çankaya Belediyesince hayata geçirilen projelerin tanıtıldığı toplantıda, "Nerede CHP'li bir belediye başkanı varsa orada umut hala yaşıyor demektir" dedi.

Çankaya Belediyesi, Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in mazbatasını aldığı tarihten bugüne kadar hayata geçirilen projeleri tanıtmak için "Mazbatadan Bugüne, Yüz Güldüren 100 Rekor" isimli bir program düzenledi. Ankara Hilton SA Otel'de gerçekleştirilen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, sanatçı Zülfi Livaneli ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Tezcan, hayata geçirdiği projeler için Alper Taşdelen'e teşekkürlerini sunarak, CHP'li belediyelerin bulunduğu yerlerde büyük bir inanç ve umut olduğunu söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Alper Taşdelen, Çankaya'ya yapılan hizmetlere değinerek, şu ana kadar ilçeye 104 eser kazandırıldığını ve belediyenin bir kuruş borcunun bulunmadığını söyledi.

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