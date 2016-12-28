  • BIST 77.400
  • Altın 129,661
  • Dolar 3,5360
  • Euro 3,6906
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Çankaya Zabıtası’ndan Yılbaşı Denetimi

» »
Çankaya Zabıtası’ndan Yılbaşı Denetimi
Yılbaşı öncesi denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri kent merkezindeki kuruyemiş, pastane, market gibi işletmelerde halk sağlığı...

Yılbaşı öncesi denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri kent merkezindeki kuruyemiş, pastane, market gibi işletmelerde halk sağlığı için gerekli önlemler aldı.

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde gece-gündüz gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara uymayan iş yerlerini de uyardı. Özellikle pastane, kuruyemişçi ve eğlence yerlerinde denetim yapan ekipler, ürünlerin gramajı konusunda da titiz bir çalışma yaptı. Hijyen ve genel temizliğe uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, yasa ve yönetmeliğe aykırı durum tespitinde idari işlem yaptı.

Nüfus yoğunluğu ve yüksek ticaret hacmi ile Ankara'nın en hareketli bölgesi ve cazibe merkezi olmasının yanı sıra eğlence işletmelerinin de yoğunluk gösterdiği Çankaya'da, gürültü yoğunluğu, sağlıksız koşullarda hazırlanıp seyyar olarak satışa sunulan köfte, kokoreç gibi gıda ürünleri satıcıları ile mücadele de hız kaybetmeden devam ediyor.

Çankayalıların gece huzuru ve dinlenmesi için gürültü ve emniyet suç noktalarında program dahilinde çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendiriyor. Çankaya Zabıtası, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını, vatandaşların şikayetlerini bildirmek için 444 06 01 ya da 230 75 51 numaralı telefonları arayabileceklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Zabıtası’ndan Yılbaşı Denetimi28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • “Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Eflani, Turizmden Umutlu28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Burhaniye’ De Banka Müdürlerinin Üniversite İşbirliği28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Saski İçmesuyu Ağını Genişletiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Burhaniye Zeytinyağları 81 İle Gidiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Elektrik Tellerine Dizilen Güvercinler Notaları Andırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Yeni Genel Sekreter Barçın, Basın Mensupları İle Tanıştı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti