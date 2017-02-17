  • BIST 88.830
  • Altın 144,811
  • Dolar 3,6346
  • Euro 3,8616
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Çankaya’da Dönem Mimarisi Sergisi

» »
Çankaya’da Dönem Mimarisi Sergisi
Galeri Çankaya 1927-39 yılları arasında Ankara'nın ve Litvanya Kaunas'ın modern mimarlık mirasından örneklerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Galeri Çankaya 1927-39 yılları arasında Ankara'nın ve Litvanya Kaunas'ın modern mimarlık mirasından örneklerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, "Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara'nın Modern Mirası 1927-1939" ve "Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya" sergilerine eşzamanlı olarak ev sahipliği yapıyor. Litvanya Büyükelçiliği ile Mimarlar Derneği 1927'nin birlikte düzenlediği sergide, Litvanya'nın ikinci büyük şehri Kaunas'ın ve Ankara'nın modern mimarlık mirasından örnekler yer alıyor.

Mimarlar Derneği 1927'nin 90'ıncı kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen serginin açılışında, Çankaya Belediyesinin büyükelçiliklerin kültürel ve sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, serginin mimarlık tarihi açısından önemine değinerek, "Modern mimarinin sorunlarını anlamak için geçmiş mimariye göz atmak gerekiyor. Mimarlar Derneği'ne ve Litvanya Büyükelçiliği'ne bu güzel etkinlikte bize ev sahipliği yapma imkanı sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Elçilikten Çankaya'ya teşekkür

Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga da Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ederek, serginin aynı zamanda Litvanya Cumhuriyeti'nin 99'uncu Kuruluş yıl dönümüne denk gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Litvanya Büyükelçiliği'nin Çankaya Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür belgesi sunduğu "Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara'nın Modern Mirası 1927-1939" ve "Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya" sergileri, 27 Şubat'a kadar görülebilecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Partili Vekiller Vatandaşlarla Biraraya Geldi17 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Keçiören Dezavantajlı Kadınlara İstihdam İmkanı17 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Çankaya’da Dönem Mimarisi Sergisi17 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Küba’nın Efsane Lideri Fidel Castro’nun Adı Çankaya’da17 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Başkan Birliktir Güven Tazeledi17 Şubat 2017 Cuma 17:58
  • Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu17 Şubat 2017 Cuma 17:58
  • Yürük: “Altınordu’nun İçme Suyu Dünya Standartlarında”17 Şubat 2017 Cuma 17:58
  • Kaymakam Güven’den El-bab Gazisine Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 17:53
  • Sarıgöl’de Kan Bağışı Kampanyası17 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Havalı Tüfekle Vurulan Genç Yoğun Bakımda17 Şubat 2017 Cuma 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti