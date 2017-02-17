Çankaya’da Dönem Mimarisi Sergisi

Galeri Çankaya 1927-39 yılları arasında Ankara'nın ve Litvanya Kaunas'ın modern mimarlık mirasından örneklerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Galeri Çankaya 1927-39 yılları arasında Ankara'nın ve Litvanya Kaunas'ın modern mimarlık mirasından örneklerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, "Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara'nın Modern Mirası 1927-1939" ve "Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya" sergilerine eşzamanlı olarak ev sahipliği yapıyor. Litvanya Büyükelçiliği ile Mimarlar Derneği 1927'nin birlikte düzenlediği sergide, Litvanya'nın ikinci büyük şehri Kaunas'ın ve Ankara'nın modern mimarlık mirasından örnekler yer alıyor.

Mimarlar Derneği 1927'nin 90'ıncı kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen serginin açılışında, Çankaya Belediyesinin büyükelçiliklerin kültürel ve sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, serginin mimarlık tarihi açısından önemine değinerek, "Modern mimarinin sorunlarını anlamak için geçmiş mimariye göz atmak gerekiyor. Mimarlar Derneği'ne ve Litvanya Büyükelçiliği'ne bu güzel etkinlikte bize ev sahipliği yapma imkanı sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Elçilikten Çankaya'ya teşekkür

Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga da Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ederek, serginin aynı zamanda Litvanya Cumhuriyeti'nin 99'uncu Kuruluş yıl dönümüne denk gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Litvanya Büyükelçiliği'nin Çankaya Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür belgesi sunduğu "Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara'nın Modern Mirası 1927-1939" ve "Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya" sergileri, 27 Şubat'a kadar görülebilecek.