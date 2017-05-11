  • BIST 95.946
  • Altın 140,342
  • Dolar 3,5721
  • Euro 3,8872
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Çankaya’da Engelliler Haftası, “47. Kromozom” Oyunuyla Başladı

» »
Çankaya’da Engelliler Haftası, “47. Kromozom” Oyunuyla Başladı
Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinin açılışında, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenen "47. Kromozom" adlı tiyatro oyununa...

Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinin açılışında, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenen "47. Kromozom" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Engelli bireylerin sosyal hayata ve istihdama eşit katılımı için önemli projeler yürüten Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın açılışında duygu yüklü bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Çiğdemim Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Nava Semel'in yazdığı "47. Kromozom" adlı oyun Bahadır Tokmak'ın yönetmenliği ve Tutku Gül'ün tek kişilik güçlü performansıyla seyircilerle buluştu. Down sendromlu çocuğunun gözlerinin ardını görmeyi başaran bir annenin öyküsünün anlatıldığı oyunu çok sayıda başkentli izledi.

Çankaya Belediyesinin Engelliler Haftası kapsamında düzenleyeceği etkinlikler, 12 Mayıs Cuma günü Amasra'ya düzenlenecek Engelsiz Gezi'yle sürecek. 13 Mayıs Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nin ev sahipliği yapacağı Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu konserinin ardından, 15 Mayıs'ta Kuğulu Park'ta saat 17'de başlayacak Çengel Kafe Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Serebral Palsili Çocuklarla Terapi, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek "Eng'el Olma" Farkındalık Etkinliği ve Po müzik dinletisiyle etkinlikler sona erecek.

Çankaya’da Engelliler Haftası, “47. Kromozom” Oyunuyla Başladı

Çankaya’da Engelliler Haftası, “47. Kromozom” Oyunuyla Başladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Unutulan Sanatları Kayseri Unutmadı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Sınırdaki Öğrencilere Kır Gezisi11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • 7 Ödül Alan İzmirli Kızlar Barcelona’da Türk Bayrağı Açtı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Yenimahalle Belediyesinden Hemşirelere Yeşil Jest11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Başkan Bozkurt’tan Bağış Teşekkürü11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Başkan Sağıroğlu Muhtarlarla Toplantı Yaptı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Akdeniz Belediyesi, Park Sayısını Artırıyor11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Altındağlı Mahalle Sakinleri Çanakkale Yolcusu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Başkan Öz’den Palandöken, Yakutiye, Aziziye İlçe Teşkilatlarına Teşekkür Ziyareti11 Mayıs 2017 Perşembe 11:33
  • Bitlis’te Fidan Dikimi11 Mayıs 2017 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti