Çankaya’da Engelliler Haftası, “47. Kromozom” Oyunuyla Başladı

Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinin açılışında, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenen "47. Kromozom" adlı tiyatro oyununa...

Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinin açılışında, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenen "47. Kromozom" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Engelli bireylerin sosyal hayata ve istihdama eşit katılımı için önemli projeler yürüten Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın açılışında duygu yüklü bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Çiğdemim Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Nava Semel'in yazdığı "47. Kromozom" adlı oyun Bahadır Tokmak'ın yönetmenliği ve Tutku Gül'ün tek kişilik güçlü performansıyla seyircilerle buluştu. Down sendromlu çocuğunun gözlerinin ardını görmeyi başaran bir annenin öyküsünün anlatıldığı oyunu çok sayıda başkentli izledi.

Çankaya Belediyesinin Engelliler Haftası kapsamında düzenleyeceği etkinlikler, 12 Mayıs Cuma günü Amasra'ya düzenlenecek Engelsiz Gezi'yle sürecek. 13 Mayıs Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nin ev sahipliği yapacağı Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu konserinin ardından, 15 Mayıs'ta Kuğulu Park'ta saat 17'de başlayacak Çengel Kafe Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Serebral Palsili Çocuklarla Terapi, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek "Eng'el Olma" Farkındalık Etkinliği ve Po müzik dinletisiyle etkinlikler sona erecek.