Çankaya’da Kış İlaçlaması Yapılıyor

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Yaz aylarında birçok noktada ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri, kış aylarında...

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Yaz aylarında birçok noktada ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri, kış aylarında da çalışmalara devam ediyor.

Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı aralıksız çalışan Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi, kış döneminde de çalışmalarına devam ediyor. Havaların soğumasıyla daha sıcak dinlenme ve üreme yerleri olan kanalizasyonlara çekilen sineklere yönelik ilaçlamaya devam eden ekipler, belirlediği 30'a yakın jit alanında da (sulak alan, bataklık, çöp) çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sınırlarında bulunan 124 mahallenin tamamında kanalizasyonlarda kemirgen ve uçkun mücadelesi yapan ekipler, Çankaya'ya bağlı Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Çavuşlu, Kömürcü, Yayla, Akarlar köylerinde de çalışmalarını gerçekleştiriyor. İbadethanelerde dezenfekte çalışması yapan ekipler, talepte bulunan kamu kurumlarında da gerekli çalışmaları yapıyor.

24 saat aralıksız çalışan İlaçlama Birimi ekipleri, 4 vardiya halinde hizmet veriyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 440 22 69 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi.