Çankaya’da Yeşil Alan Çalışmaları

Çankaya Belediyesi, Çukurambar'da bulunan Çankaya Parkı içindeki seralarında bahar ve yaz ayları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, Çukurambar'da bulunan Çankaya Parkı içindeki seralarında bahar ve yaz ayları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıl içinde açtığı çok sayıda yeni park ile birlikte 500 civarında park ve yeşil alanı olan Çankaya'da çalışmalar kış günlerinde de devam ediyor. Yaz aylarına hazırlık amaçlı yürütülen çalışmalar kapsamında, çelik alma ve tohum ekimleri yapılıyor.

Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ve kendi işçileriyle yürüttüğü çalışmalarda, Amerikan Sarmaşığı, Kaya Sarmaşığı, Keçi Sakalı, Forsitya, Hanımeli, Gül, Ateş Dikeni, Ligüstrüm, Hanımeli Sarmaşık, Kelebek Çalısı ve Leylak gibi çalı grubu bitkilerinden çelik alımları yapıldı. 20 bin çelik alımı yapan belediye ekipleri, mazı, servi, berberis ve mahonya gibi bitkilerden de 3 bin adet tohum aldı.

Yazlık çiçek çalışmaları Ocak'ta

Perlit veya mil kuma gömülerek kökleşmeleri beklenen 25-30 santimetre boyundaki numunelik çelikler, yaz aylarında dikilecek hale gelecek. Çankaya Parkı içinde bulunan seralarda Ocak ayı sonu itibariyle yazlık çiçek çalışmalarını da başlatacak Çankaya Belediyesi, parkları süsleyecek 500 binin üzerinde çiçek üretmeyi hedefliyor.