Çankayalı Taksicilerden Taşdelen’e Teşekkür Ziyareti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim hizmet anlayışımızda ötekileştirmek yok. Biz, oy versin ya da vermesin herkesin belediyesiyiz ve bu anlayışla...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim hizmet anlayışımızda ötekileştirmek yok. Biz, oy versin ya da vermesin herkesin belediyesiyiz ve bu anlayışla hizmetlerimize devam ediyoruz"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Yönetimi ve Çankaya'nın taksi esnafı ile bir araya geldi. Taksi duraklarının yenilenerek modern yapılara kavuşturdukları için Alper Taşdelen'e teşekkür eden taksiciler, Çankaya'da yapılan çalışmaların işlerine de olumlu yansıdığını belirtti.

Belediyenin çalışmalarını tüm kesimleri kapsayan şekilde sürdürüldüğünü anlatan Alper Taşdelen, Çankaya sokaklarında yapısal çalışmaların yanı sıra kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri, kapalı pazar yerleri, sosyal tesisler, yüzme havuzları ve parkların birbiri ardına açılış ve temel atmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

"Bundan sonra da aynı hızla hizmetlerimiz devam edecek"

Çankaya'nın asfalt ve kaldırımlarının yenilendiğini hatırlatan Taşdelen; "Bugüne kadar döktüğümüz asfalt yarım milyon tonu geçti. 500 bin metrekareye yakın ömürlük kaldırım yaptık ve yaptığımız kaldırımlar marka oldu" dedi.

Çöp toplama sisteminde Avrupa ülkelerinde uygulanan modele geçtiklerini ifade eden Taşdelen; "Üç yılda 180 okulun ve yaklaşık 82 ibadethanenin bakım-onarım çalışmalarını tamamlarken, 70 muhtarlığımızı ve taksi duraklarımızı da yeniledik. Bizim hizmet anlayışımızda ötekileştirmek, ayrıştırmak yok. Biz, oy versin ya da vermesin herkesin belediyesiyiz ve bu anlayışla hizmetlerimize devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı hızla ve anlayışla hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili İzzet Yıldırım da yapılan çalışmalar ve yenilenen taksi durakları dolayısıyla Taşdelen'e teşekkür etti. Tüm imkanları bulunan ve çok dayanıklı modern taksi duraklarına kavuştuklarını belirten Yıldırım, Çankaya'da yapılan hizmetlerin taksi esnafını mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından taksi esnafı, Taşdelen'e teşekkür plaketi sundu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de taksicilere Atatürk portresi armağan ettiği ziyaret, Belediye binasının önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Ziyarete, Oda Başkan Vekili İzzet Yıldırım ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yanı sıra durak temsilcileri ve şoförlerden oluşan yaklaşık yüz elli taksici katıldı.