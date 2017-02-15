Çankırı Belediyesi 13 Ayda 860 Cenaze Hizmeti Gerçekleştirdi

Doğumdan ölüme kadar vatandaşların yanında olan Çankırı Belediyesi, son 13 ayda 860 cenaze hizmeti gerçekleştirdi.

Doğumdan ölüme kadar vatandaşların yanında olan Çankırı Belediyesi, son 13 ayda 860 cenaze hizmeti gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 733 ailenin acısının paylaşıldığı Çankırı'da 2016 yılındaki ölüm sayısı 2015 yılı verilerine göre 100 kişi daha arttı.

Belediye Mezarlık Hizmetleri kapsamında ücretsiz olarak yürütülen cenaze işlemlerinin 2016'da 540'ını şehir dışına nakledilen cenaze, 350'sini Belediye mezarlıklar bürosunda yıkanıp kefenlenen cenazeler, 190'ını cenaze araçları ile direkt nakledilen cenazeler oluşturdu. Şehir mezarlığına defnedilen 193 cenazeden 88'inin kadın 105'inin de erkek olduğu bildirildi. Çankırı Belediyesi, merkeze defin işlemlerinde cenaze yakınlarını da acı günlerinde yalnız bırakmayarak Mezarlık Hizmet Binasında bulunan taziye odasında ağırladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip iller sıralamasında 15,4 yaşlı nüfus oranı ile 3. sırada bulunan Çankırı'da defnedilenlerin yaş ortalaması da 60 olarak bildirildi. 2017'nin ilk bir buçuk ayında ise cenaze sayısı 127'yi gördü. 86 cenazenin il dışına nakli yapılırken 38 cenaze de şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazelerin yıkama, kefenleme, mezar yeri kazma ve defin işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı İrfan Dinç, cenaze yakınlarının "Alo 188 Cenazem Var" hattını arayarak yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgi alabileceğini kaydetti. Dinç, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.