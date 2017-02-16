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Çankırı Belediyesi Sultan Iı. Abdulhamid Han’ı 99. Yıldönümünde Andı

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Çankırı Belediyesi Sultan Iı. Abdulhamid Han’ı 99. Yıldönümünde Andı
Çankırı Belediyesi tarafından II. Abdulhamid Han'ın ölümünün 99. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Çankırı Belediyesi tarafından II. Abdulhamid Han'ın ölümünün 99. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

"Abdülhamid Han ve Dehanın İzleri" konulu konferansa tarihçi yazar Talha Uğurluel konuşmacı olarak katıldı. 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Çankırılılar yoğun ilgi gösterdi. Abdülhamid Han'ı bilinmeyen yönleri ile dinleyicilere anlatan Talha Uğurluer, Sultan Abdulhamid'in üstün zekâsına ve devlet yönetimindeki dehasına vurgu yaptı.

Katılımcılar, 10 Şubat 1918 yılında vefat eden Sultan II. Abdülhamid'in sadece siyasi yaşamını, sanata ve sosyal hayata bakış açısı ile daha önce hiç anlatılmamış yönlerini dikkatle dinledi. Sunumunu sinevizyon eşliğinde gerçekleştiren Uğurluel, II. Abdülhamid Han'ın hayat hikâyesinden kesitleri tarih severler ile paylaştı. Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamid Han'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı ve 113. İslam Halifesi olarak Batı'ya karşı dengeli, Doğu'ya karşı ise İslamcı politikalar izleyerek ülke içinde mutlakıyeti güçlendirdiğini anlatan Uğurluel, Abdülhamid Han'ın bıraktığı eserler ve devrim yaratan uygulamaları ile tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Konuşmacı Uğurluel, tarihin gerçek yüzünün son dönemde popüler hale gelen dönem dizilerinden öğrenilemeyeceğinin de altını çizdi. Konferansın sonunda tarihçi yazar, katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

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