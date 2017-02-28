  • BIST 87.567
  • Altın 145,208
  • Dolar 3,6088
  • Euro 3,8205
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 9 °C

Çankırı Belediye’si Voleybol’da İl İkincisi Oldu

» »
Çankırı Belediye’si Voleybol’da İl İkincisi Oldu
Çankırı Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Minik Erkekler Voleybol Takımı, 2016-2017 sezonu il...

Çankırı Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Minik Erkekler Voleybol Takımı, 2016-2017 sezonu il müsabakalarında ikinci oldu. İlk senesinde iyi bir derece elde eden takım, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Belediye Başkanı İrfan Dinç'in destekleri ile Antrenör Ekrem Şahin himayesinde miniklerden oluşturulan takım, Çankırılı çocuklara voleybolda kapı araladı.

'Başkan Dinç, Voleybol Takımımız Gelecek İçin Umut Vaat Ediyor'

Çankırı'da yaşayan çocuk ve gençleri amatör spora yönlendirmek için büyük destek verdiklerini belirtenÇankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Çocuklarımız, disiplinli çalışmayı ve gelecek için hedef koymayı öğreniyorlar. Müsabakalarda derece yapan veya şampiyonluk kupasını kaldıran sporcularımız, bu anın başarısını hayatlarının tüm kesitlerine taşıyabiliyor. Onların heyecanını her daim paylaşıyor ve onlarla gurur duyuyorum. Nitelikli bireyler yetiştirme anlayışı ile hareket ediyor, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Bu şehrin çocukları spor, sanat, kültür ve fen bilimlerinde Türkiye'ye örnek olacak. Çankırı'yı mutlu insanların yaşadığı bir şehir yapmak istiyoruz. Sporda da önemli olan kazanmak yada kaybetmek değil sportif bir faaliyetin içersinde olmak, iyi yaşamak, arkadaşlık duygularını geliştirmek, birlikte hareket edebilmeyi öğrenmek, başarı ve başarısızlığı birlikte paylaşabilmek. Sonuç gösteriyorki minik erkekler voleybol takımımız da gelecek için umut vaat ediyor. İyi bir gelecek adına tüm çocuklarımıza ve gençlerimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sgk İl Müdürlüğünde İstihdam Toplantısı Yapıldı28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • Karaman’da Vergi Haftası Etkinlikleri28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • Niğde Müsiad Başkanı Değişti28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • Atso’dan “Antalya’da Ticaretin Fotoğrafını Çek” Konulu Fotoğraf Yarışması28 Şubat 2017 Salı 12:08
  • 1932 Malatyagücü Play-off Maçlarını Düşünüyor28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Fatsa’da ‘Sevgi Bağı’ Projesi28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Büyükşehir Çiftçileri Kontrolsüz Ateş Yakmamaları Konusunda Uyardı28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • İvrindili Çocuklar Dedeleri Adına Ağaç Dikti28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Gümüşhane’de Sivil Savunma Günü28 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Burhaniye Uğur Anadolu Lisesi’nde Madalya Sevinci28 Şubat 2017 Salı 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti