Çankırı Belediye’si Voleybol’da İl İkincisi Oldu

Çankırı Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Minik Erkekler Voleybol Takımı, 2016-2017 sezonu il...

Çankırı Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Minik Erkekler Voleybol Takımı, 2016-2017 sezonu il müsabakalarında ikinci oldu. İlk senesinde iyi bir derece elde eden takım, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Belediye Başkanı İrfan Dinç'in destekleri ile Antrenör Ekrem Şahin himayesinde miniklerden oluşturulan takım, Çankırılı çocuklara voleybolda kapı araladı.

'Başkan Dinç, Voleybol Takımımız Gelecek İçin Umut Vaat Ediyor'

Çankırı'da yaşayan çocuk ve gençleri amatör spora yönlendirmek için büyük destek verdiklerini belirtenÇankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Çocuklarımız, disiplinli çalışmayı ve gelecek için hedef koymayı öğreniyorlar. Müsabakalarda derece yapan veya şampiyonluk kupasını kaldıran sporcularımız, bu anın başarısını hayatlarının tüm kesitlerine taşıyabiliyor. Onların heyecanını her daim paylaşıyor ve onlarla gurur duyuyorum. Nitelikli bireyler yetiştirme anlayışı ile hareket ediyor, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Bu şehrin çocukları spor, sanat, kültür ve fen bilimlerinde Türkiye'ye örnek olacak. Çankırı'yı mutlu insanların yaşadığı bir şehir yapmak istiyoruz. Sporda da önemli olan kazanmak yada kaybetmek değil sportif bir faaliyetin içersinde olmak, iyi yaşamak, arkadaşlık duygularını geliştirmek, birlikte hareket edebilmeyi öğrenmek, başarı ve başarısızlığı birlikte paylaşabilmek. Sonuç gösteriyorki minik erkekler voleybol takımımız da gelecek için umut vaat ediyor. İyi bir gelecek adına tüm çocuklarımıza ve gençlerimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.