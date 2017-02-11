Çankırı Belediyesi’nden Görme Engelliler İçin Müzik Kursu

Çankırı Belediyesi, görme engelli vatandaşlar için müzik kursu eğitimi vermeye başladı.

Çankırı Belediyesi, görme engelli vatandaşlar için müzik kursu eğitimi vermeye başladı.

Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen kurs kapsamında görme engelli öğrenciler müzik dersleri alıyor.

Belediyenin müzik kursuna katılan görme engelliler, ilk derslerini Dudu Sevindim Başkanlığındaki Çankırı'da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Yaşlı, Engelli ve Kadınları Koruma Derneği üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Omar Çavuş Çiftliğinde verilen kursta, ney ve bendir ile çalışmalar yapıldı. Özel öğrenciler ilk derslerine ney üflemeyi öğrenmekle başladı. Kurs kapsamında teknik bilgi alacak öğrenciler, duygu ve düşüncelerini müzikle ifade etme şansını yakalayacak.

Engellilere yönelik gerçekleştirilen hizmetlerin temel amacının toplunda farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı'da yaşayan engelli vatandaşların sosyal ve kültürel hayat ile daha fazla uyum ve bütünleşmelerini sağlamayı istediklerini kaydetti. Dinç, ahşap oyuncak boyama dersinden sonra görme engelliler için açtıkları müzik kursunun onları hayata daha çok bağlayacağını da vurguladı.