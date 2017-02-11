  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Çankırı Belediyesi’nden Görme Engelliler İçin Müzik Kursu

» »
Çankırı Belediyesi’nden Görme Engelliler İçin Müzik Kursu
Çankırı Belediyesi, görme engelli vatandaşlar için müzik kursu eğitimi vermeye başladı.

Çankırı Belediyesi, görme engelli vatandaşlar için müzik kursu eğitimi vermeye başladı.

Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen kurs kapsamında görme engelli öğrenciler müzik dersleri alıyor.

Belediyenin müzik kursuna katılan görme engelliler, ilk derslerini Dudu Sevindim Başkanlığındaki Çankırı'da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Yaşlı, Engelli ve Kadınları Koruma Derneği üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Omar Çavuş Çiftliğinde verilen kursta, ney ve bendir ile çalışmalar yapıldı. Özel öğrenciler ilk derslerine ney üflemeyi öğrenmekle başladı. Kurs kapsamında teknik bilgi alacak öğrenciler, duygu ve düşüncelerini müzikle ifade etme şansını yakalayacak.

Engellilere yönelik gerçekleştirilen hizmetlerin temel amacının toplunda farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı'da yaşayan engelli vatandaşların sosyal ve kültürel hayat ile daha fazla uyum ve bütünleşmelerini sağlamayı istediklerini kaydetti. Dinç, ahşap oyuncak boyama dersinden sonra görme engelliler için açtıkları müzik kursunun onları hayata daha çok bağlayacağını da vurguladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik Öğrenciler Sason Emniyet Amirliğini Gezdi11 Şubat 2017 Cumartesi 12:28
  • Minik Öğrenciler Akut Merkezini Ziyaret Etti11 Şubat 2017 Cumartesi 12:28
  • Sanat Sokağı İçin Başvurular Başladı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:28
  • Biga Devlet Hastanesi Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Her 8 Saniyede Bir Kişi Sigaradan Ölüyor11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Başkan Atabay Belediyenin Çalışmalarını Anlattı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Uşak’taki Battı Çıktının Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Yapacak11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Lapseki’de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Söke’de Huzur Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Okullarda Süt Dağıtımı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti